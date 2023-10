Die OSIRIS-REx-Mission der NASA liefert vielversprechende Proben des Asteroiden Bennu zur Erde

Die OSIRIS-REx-Mission der NASA hat erfolgreich Proben des Asteroiden Bennu zur Erde gebracht und Wissenschaftlern damit eine Fülle von Daten zur Untersuchung geliefert. Die erste Analyse der Probe ergab, dass Bennu reich an Wasser und kohlenstoffhaltigen Verbindungen ist, was es zu einer wertvollen Ressource für die Erforschung der Ursprünge des Lebens auf unserem Planeten macht. Die Probe ist die größte jemals gesammelte kohlenstoffreiche Asteroidenprobe und wird zu unserem Verständnis der Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems beitragen.

Die Raumsonde OSIRIS-REx startete 2016 und erreichte Bennu 2018, nachdem sie den Asteroiden 22 Monate lang aus der Umlaufbahn untersucht hatte. Im Oktober 2020 führte die Raumsonde einen dramatischen Probenahmelauf durch und sammelte eine große Menge Material von der porösen Oberfläche von Bennu. Während während des Sammelvorgangs etwas Schmutz und Kieselsteine ​​in den Weltraum gelangten, konnte der Großteil der Probe erfolgreich im Container des Raumfahrzeugs gesichert werden.

Die Rückholkapsel mit der Probe landete im September 2021 in Utah und wurde zur Verarbeitung und Kuration zum Johnson Space Center der NASA in Houston transportiert. Die genaue Menge des gesammelten Materials ist noch unbekannt, aber Schätzungen gehen davon aus, dass es sich um etwa 8.8 Unzen (250 Gramm) handelt, was den Missionsbedarf von 2.1 Unzen (60 Gramm) übersteigt. In den kommenden Monaten und Jahren werden Teile der Probe zur detaillierten Untersuchung an Forscher weltweit verteilt.

Wissenschaftler erhoffen sich von der Analyse der Bennu-Probe Einblicke in die Identität von Kohlenstoffverbindungen und ihre Rolle bei der Entstehung des Lebens auf der Erde. Sie gehen außerdem davon aus, dass die Untersuchung des Asteroiden wichtige Informationen über die Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems liefern wird. Die Raumsonde OSIRIS-REx wird ihre Mission fortsetzen und zu einem anderen Asteroiden namens Apophis reisen, wo sie im Jahr 2029 weitere Untersuchungen durchführen wird.

