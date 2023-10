Die NASA wählt SpaceX für den Start kleiner Satelliten zur Untersuchung des Weltraumwetters

Die NASA hat SpaceX ausgewählt, um im Rahmen einer Mitfahrmission im Jahr 2025 die Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites (TRACERS) zu starten. Die TRACERS-Kleinsatelliten werden das Weltraumwetter und die Magnetosphäre aus der erdnahen Umlaufbahn untersuchen. Der Starttermin steht noch nicht fest, wird aber voraussichtlich frühestens im April 2025 stattfinden.

Die beiden Raumschiffe TRACERS werden von Millennium Space Systems gebaut. Sobald sie in einer sonnensynchronen Umlaufbahn stationiert sind, werden sie wiederholt die polare Spitze der Erdmagnetosphäre passieren. In dieser Region biegen sich die magnetischen Feldlinien in Richtung Nord- und Südpol ab. Der Schwerpunkt der Mission liegt auf der Untersuchung der Wechselwirkungen, die als magnetische Wiederverbindung zwischen dem Sonnenwind und der Magnetosphäre der Erde bekannt sind.

Die NASA wählte die TRACERS-Mission ursprünglich im Jahr 2019 als Heliophysics Small Explorer (SMEX)-Mission aus. Ursprünglich war der Start als sekundäre Nutzlast mit einer anderen SMEX-Mission, PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere), geplant. Die NASA hat jedoch kürzlich beschlossen, PUNCH mit derselben Falcon-9-Rakete wie die SPHEREx-Mission (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer) im Jahr 2025 zu starten.

Der konkrete Wert des an SpaceX vergebenen Auftrags für die TRACERS-Mission wurde von der NASA aus Wettbewerbsgründen nicht bekannt gegeben. Allerdings hat die NASA im Zusammenhang mit diesem Auftrag 3.593 Millionen US-Dollar für den Venture Class Acquisition of Dedicated and Rideshare (VADR)-Vertrag von SpaceX bereitgestellt.

Insgesamt wird die TRACERS-Mission zu einem besseren Verständnis des Weltraumwetters und der komplexen Wechselwirkungen zwischen Erde und Sonne beitragen. Es ist ein weiterer bedeutender Schritt vorwärts in den Bemühungen der NASA, unsere umgebende Weltraumumgebung zu erforschen und zu untersuchen.

