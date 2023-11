Das faszinierende Magnetfeld der kosmischen Hand

Die Röntgen-Weltraumteleskope der NASA haben eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht und die Magnetfeld-„Knochen“ einer faszinierenden handförmigen Struktur im Weltraum enthüllt. Die geisterhafte kosmische Hand, bekannt als MSH 15-52, fasziniert Wissenschaftler weiterhin, da aus ihrer Handfläche Partikelwolken energiereicher Materie und Antimaterie austreten.

Der Pulsar PSR B1509-58, der sich an der Basis der „Palme“ des Nebels befindet, wurde erstmals 2001 vom Chandra-Röntgenobservatorium der NASA beobachtet. Die Entfernung zwischen MSH 15-52 und der Erde beträgt atemberaubende 16,000 Lichtjahre.

Die kürzlich von Roger Romani und seinem Team an der Stanford University durchgeführte bahnbrechende Studie nutzte den Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), das neueste Röntgenteleskop der NASA. 17 Tage lang überwachte das IXPE MSH 15-52 genau und lieferte beispiellose Einblicke in sein Magnetfeld.

Durch die Analyse der geladenen Teilchen, die die Röntgenstrahlen erzeugen, und ihrer Bewegung entlang des Magnetfelds erlangten die Forscher ein tieferes Verständnis der Struktur des Nebels. Das Magnetfeld bestimmt die Richtung des elektrischen Feldes der Röntgenstrahlen und führt zu dem, was Wissenschaftler als Röntgenpolarisation bezeichnen.

Überraschenderweise übertraf der in MSH 15-52 beobachtete Grad der Polarisierung den in theoretischen Studien vorhergesagten Maximalwert. Diese intensiven Polarisationsniveaus weisen auf ein äußerst konsistentes und gerades Magnetfeld in bestimmten Regionen des Pulsarwindnebels hin, was auf minimale Turbulenzen schließen lässt.

Durch die Kombination von Daten von Chandra und IXPE lösen Astronomen das Rätsel der Partikelinjektion und der Umweltgestaltung durch Pulsare. Die Röntgendaten werden durch Infrarotdaten der Dark Energy Camera ergänzt und ermöglichen so ein ganzheitliches Verständnis von MSH 15-52.

Josephine Wong, Mitautorin der Studie, betonte das transformative Potenzial von Röntgenstrahlen bei der Offenlegung verborgener Informationen. Ähnlich wie Röntgenstrahlen in der medizinischen Diagnostik bieten Röntgenstrahlen im Weltraum eine einzigartige Perspektive auf das Universum.

Eines der faszinierendsten Merkmale von MSH 15-52 ist der intensive Röntgenstrahl, der auf sein „Handgelenk“ gerichtet ist. Die Polarisation in dieser chaotischen Region ist aufgrund der komplizierten Verflechtung der Magnetfelder gering. Wenn sich der Jet jedoch seinem Ende nähert, nimmt die Polarisation deutlich zu, da sich die magnetischen Feldlinien gerader und gleichmäßiger werden.

Das Verständnis der Lebensgeschichte hochenergetischer Materie- und Antimaterieteilchen in der Umgebung von Pulsaren liefert wertvolle Einblicke in ihre Rolle als Teilchenbeschleuniger. Die im Rahmen von MSH 15-52 gemachten Entdeckungen geben Aufschluss über die faszinierenden Mechanismen, die bei diesen kosmischen Phänomenen am Werk sind.

FAQ

1. Was ist MSH 15-52?

MSH 15-52 ist eine bemerkenswerte handförmige Struktur im Weltraum, die durch Partikelwolken aus energiereicher Materie und Antimaterie gekennzeichnet ist.

2. Wie weit ist MSH 15-52 von der Erde entfernt?

MSH 15-52 befindet sich etwa 16,000 Lichtjahre von der Erde entfernt.

3. Wie hat die NASA MSH 15-52 untersucht?

Die NASA nutzte den Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), ihr neuestes Röntgenteleskop, um MSH 15-52 17 Tage lang genau zu überwachen und wichtige Daten über sein Magnetfeld zu sammeln.

4. Was ist Röntgenpolarisation?

Unter Röntgenpolarisation versteht man die Richtung des elektrischen Feldes der Röntgenstrahlung, die durch das Magnetfeld der Röntgenquelle bestimmt wird.

5. Welche Bedeutung hat der intensive Röntgenstrahl in MSH 15-52?

Der intensive Röntgenstrahl in MSH 15-52 liefert wertvolle Einblicke in die Partikelinjektion und Umweltformungsprozesse von Pulsaren.