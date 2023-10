Ein Einblick in den Pulsarwindnebel und die Magnetfeld-„Knochen“

Pulsare, rotierende Neutronensterne mit starken Magnetfeldern, bieten Wissenschaftlern eine einzigartige Gelegenheit, extreme Physik zu untersuchen, die auf der Erde nicht reproduziert werden kann. Diese Sternobjekte erzeugen hochenergetische Bedingungen, die die Bildung von Jets aus Materie und Antimaterie sowie einen starken Wind ermöglichen, der als „Pulsarwindnebel“ bekannt ist. Kürzlich haben Forscher bedeutende Entdeckungen über die Magnetfeldstruktur innerhalb eines solchen Nebels gemacht.

Das Chandra-Röntgenobservatorium der NASA beobachtete den Pulsar PSR B1509-58 erstmals im Jahr 2001 und stellte fest, dass der zugehörige Pulsarwindnebel, auch bekannt als MSH 15-52, einer menschlichen Hand ähnelte. Der Pulsar befindet sich an der Basis der „Handfläche“ des Nebels und faszinierte Wissenschaftler. Durch die Kombination von Daten von Chandra und dem neuesten Röntgenteleskop der NASA, dem Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), haben Forscher nun die Magnetfeld-„Knochen“ dieser einzigartigen Struktur enthüllt.

Das zusammengesetzte Bild zeigt Chandras Beobachtungen in Röntgenstrahlen niedriger Energie (orange), Röntgenstrahlen höherer Energie (grün und blau) und die Beobachtungen von IXPE (lila). Der Pulsar nimmt den hellen Bereich an der Basis der Handfläche ein und seine Finger erstrecken sich in Richtung niederenergetischer Röntgenwolken in den Überresten der Supernova, die den Pulsar hervorgebracht hat. Darüber hinaus enthält das Bild Infrarotdaten der Dark Energy Camera Plane Survey, um einen umfassenden Überblick über MSH 15-52 zu bieten.

Die Daten von IXPE haben die Erstellung der ersten Karte des Magnetfelds innerhalb des handförmigen Nebels ermöglicht. Durch die Untersuchung der Ausrichtung von Röntgenstrahlen können Wissenschaftler das elektrische Feld bestimmen, das als „Röntgenpolarisation“ bezeichnet wird und durch das Magnetfeld der Röntgenquelle beeinflusst wird.

In einem zusätzlichen Röntgenbild stellen kurze gerade Linien Polarisationsmessungen von IXPE dar und kartieren die Richtung des lokalen Magnetfelds. Das Vorhandensein präziser Messungen wird durch orangefarbene Balken angezeigt, gefolgt von cyanfarbenen und blauen Balken mit geringerer Präzision. Diese komplexen Feldlinien entsprechen dem Handgelenk, der Handfläche und den Fingern des handförmigen Nebels und spielen wahrscheinlich eine Rolle bei der Definition der ausgedehnten fingerähnlichen Strukturen.

Bemerkenswert ist, dass der Grad der Polarisation in MSH 15-52 außergewöhnlich hoch ist und sogar den durch theoretische Arbeiten vorhergesagten Maximalwert erreicht. Dieser Befund legt nahe, dass das Magnetfeld in diesen Regionen des Pulsarwindnebels unglaublich gerade und gleichmäßig ist und kaum Turbulenzen aufweist.

Ein faszinierendes Merkmal von MSH 15-52 ist das Vorhandensein eines hellen Röntgenstrahls, der vom Pulsar auf das Handgelenk gerichtet ist. Die neuesten IXPE-Daten deuten darauf hin, dass die Polarisation am Ursprung des Jets gering ist, was wahrscheinlich auf das Vorhandensein turbulenter Bereiche mit komplexen und verworrenen Magnetfeldern zurückzuführen ist, die mit der Erzeugung hochenergetischer Partikel verbunden sind. Mit fortschreitendem Strahl werden die magnetischen Feldlinien jedoch gerader und gleichmäßiger, was zu einer deutlichen Zunahme der Polarisation führt.

Diese bahnbrechenden Ergebnisse, detailliert in einem Artikel von Roger Romani von der Stanford University und seinen Mitarbeitern, der im Astrophysical Journal veröffentlicht wurde, werfen Licht auf die komplexe Magnetfeldstruktur in Pulsarwindnebeln. Die Zusammenarbeit zwischen der NASA und der italienischen Raumfahrtbehörde sowie Partnern und wissenschaftlichen Mitarbeitern aus 12 Ländern hat zu diesen faszinierenden Erkenntnissen beigetragen. IXPE, das vom Marshall Space Flight Center der NASA in Huntsville, Alabama, betreut wird, ist ein Beweis für die internationale Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung unseres Verständnisses des Universums.

FAQ:

F: Was sind Pulsare?

A: Pulsare sind rotierende Neutronensterne mit starken Magnetfeldern.

F: Was ist ein Pulsarwindnebel?

A: Ein Pulsarwindnebel ist ein intensiver Wind und Materie- und Antimateriestrahlen, die von jungen Pulsaren erzeugt werden.

F: Was ist Röntgenpolarisation?

A: Unter Röntgenpolarisation versteht man die Ausrichtung elektrischer Felder in Röntgenstrahlen, die durch das Magnetfeld der Röntgenquelle beeinflusst wird.