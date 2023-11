Himmlisches Spektakel: Supernova-Überrest nimmt die Form einer kosmischen Hand an

Das hochmoderne Röntgen-Weltraumteleskop der NASA hat ein atemberaubendes Bild der Überreste einer kosmischen Explosion aufgenommen, das eine unheimliche Ähnlichkeit mit einer Skeletthand aufweist, die in die Tiefen des Weltraums greift. Diese offiziell als MSH 15-52 bekannte Himmelsformation entstand durch den Untergang eines riesigen Sterns, der zu einem Supernova-Ereignis und der Geburt eines Pulsars führte – eines dichten und schnell rotierenden Sternüberrests, der gemeinhin als pulsierender Stern bezeichnet wird.

Pulsare, auch rotierende Neutronensterne genannt, besitzen unglaublich starke Magnetfelder, die kräftige Strahlen geladener Teilchen und einen gewaltigen Wind erzeugen. Diese Phänomene gipfeln in der Entstehung eines Pulsarwindnebels, wobei der Pulsar selbst, PSR B1509-58, in der Mitte des Bildes positioniert ist und der Basis einer Palme ähnelt. Der Pulsar stößt Partikel in den Weltraum aus und bildet eine leuchtende Konfiguration, die an die menschliche Hand erinnert, wie in einer Erklärung der NASA erklärt.

Das erstaunliche zusammengesetzte Bild, aufgenommen vom Chandra-Röntgen-Weltraumteleskop der NASA und dem bahnbrechenden Weltraumteleskop IXPE, zeigt MSH 15-52 in unglaublichen Details und enthüllt Strukturen, die unheimlich den komplizierten Knochen einer menschlichen Hand ähneln. Forscher verwendeten den im Dezember 2021 gestarteten Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) der NASA, um MSH 15-52 etwa 17 Tage lang zu untersuchen. Diese Beobachtung lieferte neue Erkenntnisse über das Magnetfeld des Pulsars und die Richtung seiner Röntgenstrahlen.

Bemerkenswert ist, dass die IXPE-Daten die erste umfassende Karte des Magnetfelds innerhalb des handförmigen Nebels enthüllten. Geladene Teilchen, die Röntgenstrahlen aussenden, folgen den komplizierten Pfaden, die durch das Magnetfeld definiert werden, und formen so die Grundform des Nebels – ähnlich wie die Knochen eine menschliche Hand formen. Dieser innovative Einsatz von Röntgenstrahlen hat es Wissenschaftlern ermöglicht, verborgene Informationen über das kosmische Spektakel aufzudecken.

Die Polarisationsniveaus in bedeutenden Bereichen von MSH 15-52 erwiesen sich, wie aus den Daten des Weltraumteleskops hervorgeht, als bemerkenswert hoch. Dies deutet auf einen Mangel an Turbulenzen in diesen Regionen hin, was zu geraden und gleichmäßigen Magnetfeldlinien führt – am deutlichsten an den Fingern und dem Daumen der kosmischen Hand. Umgekehrt verleihen komplexere und turbulentere Bereiche den Partikeln einen erheblichen Energieschub, was zu dem markanten hellen Röntgenstrahl nahe dem „Handgelenk“ der faszinierenden handähnlichen Struktur führt.

Der Hauptautor der Studie, Roger Romani von der Stanford University, zeigte sich begeistert über die Ergebnisse und erklärte: „Die IXPE-Daten liefern uns die erste Karte des Magnetfelds in der ‚Hand‘.“ Die geladenen Teilchen, die die Röntgenstrahlen erzeugen, bewegen sich entlang des Magnetfelds und bestimmen die Grundform des Nebels, wie es die Knochen in der Hand eines Menschen tun.“ Co-Autorin Josephine Wong, ebenfalls aus Stanford, verglich diesen innovativen Einsatz von Röntgenstrahlen mit ihrer bekannten Rolle als medizinisches Diagnoseinstrument und stellte fest, dass sie unschätzbare Informationen liefern, die sonst verborgen bleiben würden.

Diese bahnbrechende Forschung wirft Licht auf den Lebenszyklus hochenergetischer Teilchen rund um Pulsare und bietet entscheidende Einblicke in ihre Rolle als Teilchenbeschleuniger. MSH 16,000-15 liegt unglaubliche 52 Lichtjahre von der Erde entfernt und wurde erstmals 2001 vom Chandra-Röntgenobservatorium der NASA entdeckt. Die bemerkenswerten Entdeckungen, die durch die Nutzung von IXPE-Daten ermöglicht wurden, wurden am 23. Oktober offiziell im Astrophysical Journal dokumentiert.

FAQ

Was ist MSH 15-52?

MSH 15-52 ist eine Himmelsformation, die aus der Explosion eines massereichen Sterns resultiert und zu einem Pulsar führt.

Was ist ein Pulsar?

Ein Pulsar ist ein dichter und sich schnell drehender Sternüberrest, der auch als pulsierender Stern oder rotierender Neutronenstern bekannt ist. Es sendet starke Magnetfelder aus und bildet Strukturen wie Pulsarwindnebel.

Was hat das IXPE-Weltraumteleskop der NASA enthüllt?

Das Weltraumteleskop IXPE lieferte neue Einblicke in das Magnetfeld des Pulsars und die Richtung seiner Röntgenstrahlen und enthüllte die erste umfassende Karte des Magnetfelds innerhalb des handförmigen Nebels.

Wie weit ist MSH 15-52 von der Erde entfernt?

MSH 15-52 befindet sich 16,000 Lichtjahre von der Erde entfernt.