NASA enthüllt Probe des Asteroiden Bennu, gesammelt von der Raumsonde OSIRIS-REx

Die NASA wird der Öffentlichkeit einen Einblick in die Asteroidenprobe gewähren, die von ihrer Raumsonde OSIRIS-REx zur Erde zurückgebracht wurde. Ein Livestream der Enthüllung wird am Mittwoch, 11. Oktober, um 11 Uhr ET stattfinden. Die Kapsel mit Steinen und Staub, die von der Oberfläche des erdnahen Asteroiden „Bennu“ gesammelt wurden, landete auf einem Übungsgelände des Verteidigungsministeriums in der Wüste von Utah 24. September. Seitdem führen Wissenschaftler erste Analysen der Probe durch.

OSIRIS-REx erhielt seine Probe im Jahr 2020 erfolgreich von Bennu und verbrachte die folgenden anderthalb Jahre damit, den Asteroiden von oben zu beobachten. Im Mai 2021 trat es seine Reise zurück zur Erde an. Nach seiner Ankunft im letzten Monat wurde der Behälter zum Johnson Space Center der NASA in Houston, Texas, transportiert, um dort geöffnet zu werden.

Unterdessen befindet sich die Raumsonde OSIRIS-REx immer noch im Weltraum und ist nun unter dem neuen Missionsnamen OSIRIS-APEX auf dem Weg zu einem Asteroiden namens Apophis.

Der Asteroid Bennu ist schätzungsweise über 4.5 Milliarden Jahre alt und seine Materialien könnten wertvolle Einblicke in die Entstehung des Sonnensystems und den Ursprung des Lebens auf der Erde liefern. Die Mission hat die Erwartungen übertroffen, da mehr Material erfasst wurde als erwartet. Christopher Sneadr, stellvertretender OSIRIS-REx-Kurationsleiter der NASA, äußerte sich begeistert über die Fülle an Material und erklärte, dass „das größte ‚Problem‘ darin besteht, dass es so viel Material gibt und es länger dauert, es zu sammeln, als wir erwartet hatten.“

Die Livestream-Veranstaltung wird weitere Informationen über die bisherigen Erkenntnisse aus dem erfassten Material liefern und uns der Aufdeckung der Geheimnisse im Inneren des Asteroiden näher bringen.

