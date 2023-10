Wissenschaftler starten Raketen, um die Atmosphäre während der Sonnenfinsternis zu untersuchen

Am 14. Oktober wird in Teilen des Westens der USA eine seltene ringförmige Sonnenfinsternis zu sehen sein, die auch als „Feuerringfinsternis“ bekannt ist. Während viele Himmelsbeobachter das Spektakel genießen werden, wird ein Team von NASA-Wissenschaftlern während der Veranstaltung hart arbeiten. Unter der Leitung von Aroh Barjatya, einem Professor für technische Physik an der Embry-Riddle Aeronautical University, zielt die NASA-Mission namens Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path (APEP) darauf ab, Veränderungen in der Atmosphäre während der Sonnenfinsternis zu messen.

Die APEP-Mission wird drei Höhenforschungsraketen einsetzen, um Daten über die Ionosphäre zu sammeln, eine Region der Atmosphäre, die eine entscheidende Rolle in der Satellitenkommunikation, einschließlich GPS, spielt. Während der Sonnenfinsternis sinken Temperatur und Dichte in der Ionosphäre, was zu einem wellenartigen Effekt führt, der möglicherweise Auswirkungen auf die Satellitenkommunikation haben kann.

Barjatya verglich die Ionosphäre mit einem Teich mit sanften Wellen und erklärte, dass die Sonnenfinsternis wie ein Motorboot sei, das das Wasser durcheinander bringt. Er betonte, wie wichtig es sei, die Störungen in der Ionosphäre zu verstehen und zu modellieren, da diese Region auf Satellitenkommunikation angewiesen sei.

Nach der ringförmigen Sonnenfinsternis werden die Raketen und ihre Instrumente zur Wallops Flight Facility der NASA in Virginia transportiert. Sie werden während der bevorstehenden totalen Sonnenfinsternis am 8. April 2024 neu gestartet. Diese beiden Sonnenfinsternisse werden die letzten großen Sonnenfinsternisse sein, die bis 2044 in den angrenzenden Vereinigten Staaten sichtbar sind.

Barjatya betonte die Bedeutung der Datenerfassung während Finsternissen und erklärte, dass diese wertvolle Einblicke in die Auswirkungen von Finsternissen auf die Ionosphäre auf kleinen räumlichen Skalen liefern werde. Die während dieser Missionen gesammelten Daten werden zu einem besseren Verständnis unserer Atmosphäre und ihrer Wechselwirkungen mit himmlischen Ereignissen beitragen.

