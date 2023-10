Die NASA warnt vor möglichen Auswirkungen eines koronalen Massenauswurfs auf die Erde

Die NASA hat eine Warnung herausgegeben, dass ein koronaler Massenauswurf (Coronal Mass Ejection, CME) infolge eines jüngsten Sonnenereignisses in den kommenden Tagen möglicherweise Auswirkungen auf die Erde haben könnte. Der Sonnenfleck AR3467 war am 16. Oktober Zeuge eines magnetischen Filamentausbruchs, der einen Energiestoß in den Weltraum freisetzte. Obwohl sich die CME nicht auf einem direkten Kollisionskurs mit der Erde befindet, kann sie aufgrund ihrer Flugbahn dennoch Auswirkungen haben.

Sonnenflecken sind vorübergehende Phänomene in der Photosphäre der Sonne, die durch kühlere Temperaturen und intensive magnetische Aktivität gekennzeichnet sind. Magnetische Filamente, das sind Bereiche konzentrierter magnetischer Energie, verbinden diese Sonnenflecken. Der Ausbruch eines magnetischen Filaments führt zu einem CME, einem massiven Ausbruch von Sonnenwind und Magnetfeldern, der über die Sonnenkorona aufsteigt oder in den Weltraum freigesetzt wird.

Das neueste Modell der NASA legt nahe, dass der CME des Sonnenflecks AR3467 am 19. Oktober einen flüchtigen Schlag auf die Erde versetzen könnte, was möglicherweise zu einem kleinen geomagnetischen Sturm der G1-Klasse führen könnte. Ein Sturm der Klasse G1 gilt als geringfügig, kann aber dennoch zu Störungen der Satellitenkommunikation, geringfügigen Schwankungen in den Stromnetzen und dem Auftreten wunderschöner Polarlichter in höheren Breiten führen.

Obwohl dieser CME außerhalb des Ziels keinen Anlass zu großer Sorge gibt, betont die NASA, wie wichtig es ist, die Sonnenaktivitäten regelmäßig zu überwachen. Sie überwachen die Sonne kontinuierlich mithilfe eines Netzwerks von Sonnenobservatorien und untersuchen verschiedene Phänomene von der äußeren Atmosphäre der Sonne bis zu ihrer turbulenten Oberfläche. Mithilfe magnetischer und helioseismischer Instrumente dringen sie außerdem in das Innere der Sonne vor. Missionen wie das Solar Dynamics Observatory, das Solar Terrestrial Relations Observatory, der Interface Region Imaging Spectrograph und andere sind Teil dieser laufenden Sonnenüberwachung.

Quelle: NASA (keine URL angegeben)