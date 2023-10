NASA enthüllt Bilder und Analyse der Asteroiden-Bennu-Probe

By

Die NASA hat die ersten Bilder und vorläufigen wissenschaftlichen Analysen der größten Probe präsentiert, die jemals vom Asteroiden Bennu gesammelt wurde. Die OSIRIS-REx-Mission sammelte 2020 erfolgreich Gesteins- und Staubproben von Bennu, und die Kapsel mit den Proben landete vor etwas mehr als zwei Wochen sicher in der Wüste von Utah.

Die Wahl von Bennu als Probenahmeziel basierte auf seinem Reichtum an organischen Verbindungen und seiner Umlaufbahn, die sich mit der Erdumlaufbahn schneidet, was die Mission im Vergleich zum Erreichen des Asteroidengürtels vereinfacht. NASA-Forscher sind optimistisch, „Bonuspartikel“ in der Probe zu entdecken, wie etwa schwarzen Staub und Ablagerungen, die auf dem Probensammler beobachtet wurden.

Während des Entnahmevorgangs wurde eine Klappe, die den Probensammler verschließen sollte, mit einem Steinstück verkeilt, wodurch feineres Material verloren ging. Der Überschuss an Material, das Bennu gesammelt hat, wird jedoch als positives Ergebnis gewertet. Laut Christopher Snead, stellvertretender Kurationsleiter von OSIRIS-REx, ist die umfangreiche Menge des gesammelten Materials „wirklich spektakulär“.

Von der Raumsonde gesammelte Daten zeigten auch, dass die Partikel auf Bennus Oberfläche locker gepackt waren und einer Grube aus Plastikkugeln ähnelten. Diese Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung des Asteroiden und könnte bei der Entwicklung von Strategien zur künftigen Umlenkung seiner Flugbahn bei Bedarf hilfreich sein.

Während die Wahrscheinlichkeit, dass Bennu mit der Erde kollidiert, derzeit gering ist, schätzt die NASA, dass die Wahrscheinlichkeit zwischen der Mitte des 1. Jahrhunderts und dem Jahr 1750 auf etwa 2100 zu 2300 steigen wird. Daher ist ein besseres Verständnis der Zusammensetzung von Bennu für mögliche Schadensbegrenzungsbemühungen von entscheidender Bedeutung.

Quellen: NASA