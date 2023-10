NASA entdeckt Wasser und Kohlenstoff in Asteroidenprobe

Die NASA hat bei der Untersuchung einer Asteroidenprobe, die kürzlich auf der Erde gelandet ist, einen bedeutenden Durchbruch erzielt. Die Raumfahrtbehörde hat in den schwarzen Asteroidenstücken, die vom antiken Asteroiden Bennu gesammelt wurden, zwei entscheidende Komponenten identifiziert – Wasser und Kohlenstoff. Diese Entdeckung stellt die größte kohlenstoffreiche Asteroidenprobe dar, die jemals auf unseren Planeten zurückgebracht wurde.

Während der Enthüllung der Probe im Johnson Space Center in Houston zeigte sich NASA-Administrator Bill Nelson begeistert über die Ergebnisse. Kohlenstoff, der für alles Leben auf der Erde lebenswichtig ist, machte fast 5 % des Gesamtgewichts der Probe aus. Es existierte sowohl in organischer als auch in mineralischer Form. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Wasser in der Kristallstruktur von Tonmineralien eingeschlossen ist.

Wissenschaftler glauben, dass die Anwesenheit von wasserführenden Asteroiden, die vor Milliarden von Jahren mit der Erde kollidierten, für die Existenz von Ozeanen, Seen und Flüssen auf unserem Planeten verantwortlich ist. Kohlenstoff hingegen spielt eine entscheidende Rolle bei der Bildung von Proteinen, Enzymen und genetischen Komponenten wie DNA und RNA.

Die Entdeckung wurde durch eine vorläufige Analyse mittels Rasterelektronenmikroskopie, Röntgen-Computertomographie und anderen Techniken gemacht. Diese erfolgreiche Sammlung der Asteroidenprobe ist ein bedeutender Meilenstein für die NASA, da es die erste US-Mission ist, die eine Probe von einem Asteroiden entnimmt.

Der Bennu-Asteroid, benannt nach einer altägyptischen Gottheit, gilt als „ursprüngliches Artefakt, das im Vakuum des Weltraums aufbewahrt wird“. Seine Umlaufbahn schneidet die der Erde, was ihn zu einem bequemen Ziel für Studien macht. Die etwa 250 Gramm schwere Probe übersteigt bei weitem die Menge, die bei früheren japanischen Missionen zu Asteroiden zurückgebracht wurde.

Die NASA plant, mindestens 70 % der Probe im Johnson Space Center für zukünftige Untersuchungen aufzubewahren und damit die Tradition fortzusetzen, die während der Apollo-Ära mit Mondgesteinen begann.

Insgesamt liefert die neueste Errungenschaft der NASA wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung von Asteroiden und ihren möglichen Einfluss auf die Entwicklung bewohnbarer Planeten wie der Erde.

