Wissenschaftler finden reichlich Wasser und Kohlenstoff in einer Asteroidenprobe, was die Theorie über die Entstehung des Lebens stützt

Nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA hat eine aktuelle Analyse einer Probe, die von der Oberfläche des erdnahen Asteroiden Bennu gesammelt wurde, das Vorhandensein von reichlich Wasser und Kohlenstoff ergeben. Diese Ergebnisse liefern weitere Beweise für die Theorie, dass das Leben auf der Erde möglicherweise aus dem Weltraum stammt. NASA-Administrator Bill Nelson bezeichnete die Probe als „die größte kohlenstoffreiche Asteroidenprobe, die jemals zur Erde zurückgebracht wurde“.

Die vorläufige Analyse umfasste das Scannen der Probe mit verschiedenen Techniken, darunter Elektronenmikroskopie und Röntgen-Computertomographie. Die Ergebnisse legen die Möglichkeit weiterer Entdeckungen nahe, die die Hypothese stützen könnten, dass Himmelsobjekte wie Kometen, Asteroiden und Meteoriten die frühe Erde mit den notwendigen Zutaten für Leben versorgten.

Die NASA betonte die Bedeutung der Erforschung der Geheimnisse in den Gesteinen und im Staub von Bennu. Diese Erkenntnisse könnten Aufschluss über die Entstehung unseres Sonnensystems, die mögliche Aussaat von Vorläufermaterialien für Leben auf der Erde und die Notwendigkeit geben, Asteroidenkollisionen mit unserem Planeten zu verhindern.

Die Probe, die von der NASA-Raumsonde OSIRIS-REx während einer siebenjährigen Hin- und Rückflugmission gesammelt wurde, befand sich in einer versiegelten Kapsel, die letzten Monat mit dem Fallschirm zur Erde zurückgebracht wurde. Obwohl die Teilnehmer der Veranstaltung die Proben nicht aus erster Hand besichtigen konnten, zeigten die Bilder eine Ansammlung anthrazitfarbener Steine, Kieselsteine ​​und Staub aus dem äußeren Teil des Probenlagerbehälters.

Eine weitere Untersuchung der Probe ergab eine hohe Konzentration an Kohlenstoff, der für das Leben auf der Erde von entscheidender Bedeutung ist, sowie in Tonfasern eingeschlossene Wassermoleküle. Wissenschaftler identifizierten auch Eisenmineralien, was auf eine wasserreiche Umgebung während seiner Entstehung schließen lässt. Der als Trümmerhaufen bekannte Asteroid Bennu birgt wertvolle Hinweise auf die Entstehung und Entwicklung von Gesteinsplaneten wie der Erde.

