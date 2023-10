NASA enthüllt Erkenntnisse aus Asteroidenprobe, darunter wasserführende Mineralien

By

Die NASA gewährte kürzlich einen Einblick in den Inhalt einer versiegelten Kapsel, die letzten Monat zur Erde zurückgebracht wurde und eine Probe kohlenstoffreichen Bodens enthielt, die von der Oberfläche eines Asteroiden gesammelt wurde. Die Probe, die von der Raumsonde OSIRIS-REx vom Asteroiden Bennu gesammelt wurde, wurde im Johnson Space Center der NASA in Houston enthüllt. Es war die größte Asteroidenprobe, die jemals zur Analyse zur Erde zurückgebracht wurde.

Das erste Bild der Probe zeigte eine Ansammlung kleiner Steine, Kieselsteine ​​und Staub, die im äußeren Teil der Probensammeleinheit zurückgeblieben waren. Techniker zerlegen derzeit die Hardware, um an den Großteil der Probe zu gelangen. Dieser Vorgang wird voraussichtlich noch zwei Wochen dauern. Die Wissenschaftler verschwendeten jedoch keine Zeit damit, das „Bonus“-Material mit Elektronenmikroskopen und Röntgeninstrumenten zu untersuchen.

Die Analyse zeigte, dass die Probe kohlenstoffreiches Material enthielt, das fast 5 % des Probengewichts ausmachte. Darüber hinaus wurden Wassermoleküle gefunden, die in der kristallisierten Struktur der Tonfasern eingeschlossen waren. Es wurden auch Eisenmineralien entdeckt, die auf eine wasserreiche Umgebung hinweisen. Diese Ergebnisse könnten die Hypothese stützen, dass die Urbestandteile des Lebens auf der Erde von Himmelsobjekten wie Asteroiden und Kometen geliefert wurden.

Bennu, der Asteroid, von dem die Probe gesammelt wurde, wird als lockerer Klumpen aus Gesteinsmaterial beschrieben, der durch die Schwerkraft zusammengehalten wird. Es liefert wertvolle Einblicke in die Entstehung und Entwicklung von Gesteinsplaneten wie der Erde. Die Kapsel mit der Probe wurde zunächst an einem Landeplatz in Utah inspiziert, bevor sie zur weiteren Untersuchung nach Houston transportiert wurde.

In den kommenden Monaten wird die Probe an zahlreiche Wissenschaftler in 60 Laboren weltweit verteilt. Das geschätzte Gewicht der Probe bei der Landung betrug etwa 250 Gramm und übertraf damit die Mindestanforderung der Wissenschaftler von 60 Gramm.

Diese Leistung der NASA trägt zum wachsenden Verständnis von Asteroiden und ihrer Bedeutung für die Gestaltung des frühen Sonnensystems bei. Die Agentur wird eine weitere Mission zu einem entfernten Asteroiden namens Psyche starten, bei dem es sich vermutlich um die Überreste des Kerns eines Protoplaneten und das größte metallische Objekt im Sonnensystem handelt.

