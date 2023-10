NASA enthüllt größte Asteroiden-Bodenprobe, die jemals zur Erde zurückgebracht wurde

Die NASA hat der Öffentlichkeit die größte Bodenprobe enthüllt, die jemals von einem Asteroiden zur Erde zurückgebracht wurde. Die Probe wurde von der Raumsonde OSIRIS-REx während einer Mission zum erdnahen Asteroiden Bennu gesammelt. Dies ist erst das dritte Mal, dass eine Asteroidenprobe zur Analyse zur Erde zurückgebracht wurde, und es ist bei weitem das größte.

Bennu ist wie andere Asteroiden ein Relikt des frühen Sonnensystems. Seine Chemie und Mineralogie sind seit seiner Entstehung vor etwa 4.5 Milliarden Jahren relativ unverändert geblieben. Daher kann die Untersuchung dieser Probe wertvolle Einblicke in die Entstehung und Entwicklung von Gesteinsplaneten, einschließlich der Erde, und möglicherweise in die Entwicklung des Lebens liefern.

Die Rückgabekapsel mit der Bennu-Probe wurde in einer kontrollierten Umgebung auf dem Utah Test and Training Range untersucht, bevor sie zum Johnson Space Center in Houston transportiert wurde. Dort wurde der Innenbehälter der Kapsel geöffnet, sodass die Proben an Wissenschaftler in Laboren auf der ganzen Welt verteilt werden konnten.

Das ursprünglich geschätzte Gewicht der Probe lag zwischen 100 und 250 Gramm (3.5 bis 8.8 Unzen), die NASA wird jedoch voraussichtlich eine genauere Messung bekannt geben. Die Behörde wird außerdem bestätigen, ob das Ziel, eine makellose Probe ohne terrestrische Kontamination zu entnehmen, erreicht wurde. Darüber hinaus werden physikalische Eigenschaften wie Dichte, Farbe und Zusammensetzung offengelegt.

Frühere zur Erde zurückgebrachte Asteroidenproben haben bereits bedeutende Erkenntnisse erbracht. Beispielsweise enthielten Proben des Asteroiden Ryugu, die 2 von der japanischen Hayabusa2020-Mission gesammelt wurden, organische Verbindungen, die die Hypothese stützen, dass Himmelsobjekte die Erde mit den Bausteinen des Lebens besiedelt haben.

Die OSIRIS-REx-Mission begann im Jahr 2016 und erreichte Bennu im Jahr 2018. Nachdem die Raumsonde den Asteroiden fast zwei Jahre lang umkreist hatte, sammelte sie im Oktober 2020 erfolgreich die Probe von seiner Oberfläche. Zu den Zukunftsplänen der NASA gehört eine Mission zu einem anderen Asteroiden namens Psyche, der Es wird angenommen, dass er der Kern eines Protoplaneten und das größte metallische Objekt im Sonnensystem ist.

Quellen:

– Reuters: Die NASA enthüllt die bisher größte Bodenprobe von einem Asteroiden

– NASA: OSIRIS-REx-Missionsseite