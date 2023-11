Astrobotic der NASA bringt markanten Aufkleber auf Peregrine Lunar Lander an

Die NASA hat kürzlich in Zusammenarbeit mit Astrobotic Technologies den ikonischen NASA-Fleischbällchen-Aufkleber auf dem Mondlander Peregrine angebracht. Dieses Meilensteinereignis fand in der Astrotech Space Operations Facility in der Nähe des Kennedy Space Center in Florida statt und bedeutete einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum ersten kommerziellen Roboterflug zur Mondoberfläche.

Astrobotic Technologies, verantwortlich für die Lieferung von NASA- und kommerziellen Nutzlasten zum Mond, plant den Start des Peregrine-Landers mit der Vulcan-Rakete der United Launch Alliance (ULA). Der Start ist für den Start vom Launch Complex 41 der Cape Canaveral Space Force Station in Florida geplant. Die Landung soll Anfang 2024 auf der Mondoberfläche landen.

Diese bedeutende Entwicklung veranlasste die NASA, eine Medienkonferenz zum Thema „Was ist an Bord“ zu organisieren, die am 29. November um 2:XNUMX Uhr EST stattfinden wird. Ziel der Konferenz ist es, die wissenschaftlichen Nutzlasten zu diskutieren, die auf dieser historischen Mondmission im Rahmen der Commercial Lunar Payload Services (CLPS)-Initiative der NASA im Rahmen des Artemis-Programms transportiert werden.

Vertreter der NASA und Astrobotic, darunter hochrangige Beamte und Programmmanager, werden an dem Briefing teilnehmen. Die Veranstaltung wird der Öffentlichkeit über einen Audiostream auf der offiziellen Website der NASA zugänglich sein.

Die Peregrine Mission One wird eine Vielzahl wissenschaftlicher Nutzlasten transportieren, die zur Mondforschung beitragen werden. Diese Nutzlasten werden auf Bereiche wie die Mondexosphäre, die thermischen Eigenschaften des Mondregoliths, die Wasserstoffhäufigkeit im Boden, Magnetfelder und die Überwachung der Strahlungsumgebung abzielen. Durch das Sammeln von Daten in diesen Gebieten möchte die NASA unser Verständnis des Mondes erweitern und die menschliche Erforschung vorantreiben, um zukünftige Missionen, einschließlich solcher zum Mars, vorzubereiten.

Diese Mission stellt einen wichtigen Schritt im Bestreben der NASA dar, einen regelmäßigen Rhythmus für die Lieferung von Nutzlasten zum Mond festzulegen. Im Rahmen der CLPS-Verträge arbeitet die NASA mit verschiedenen Anbietern zusammen, um regelmäßige Experimente, Technologietests und Leistungsdemonstrationen auf der Mondoberfläche zu ermöglichen. Der kumulierte Höchstwert dieser Verträge beträgt bis 2.6 etwa 2028 Milliarden US-Dollar.

Mit dem Artemis-Programm will die NASA nicht nur den Mond erforschen, sondern auch den Weg für zukünftige bemannte Missionen ebnen, darunter auch solche zum Mars. Durch die Zusammenarbeit mit kommerziellen Partnern wie Astrobotic Technologies verschiebt die NASA die Grenzen der Weltraumforschung und eröffnet neue Möglichkeiten für wissenschaftliche Entdeckungen.

FAQ:

F: Was ist der Zweck des NASA-Fleischbällchen-Aufklebers?

A: Der NASA-Fleischbällchen-Aufkleber dient als unverwechselbares Symbol für das Engagement und den Beitrag der NASA zu einer bestimmten Mission oder einem bestimmten Projekt.

F: Wann ist der geplante Start des Peregrine-Landers?

A: Der Peregrine-Lander wird voraussichtlich frühestens am Sonntag, dem 24. Dezember 2023, vom Startkomplex 41 der Cape Canaveral Space Force Station in Florida starten.

F: Welche wissenschaftlichen Nutzlasten wird die Peregrine Mission One transportieren?

A: Die Nutzlasten umfassen Untersuchungen der Mondexosphäre, der thermischen Eigenschaften des Mondregoliths, der Wasserstoffhäufigkeit im Boden, Magnetfelder und die Überwachung der Strahlungsumgebung.

F: Was ist das Artemis-Programm?

A: Das Artemis-Programm ist die Initiative der NASA, Menschen auf die Mondoberfläche zurückzubringen und eine nachhaltige Präsenz auf dem Mond aufzubauen, mit dem ultimativen Ziel, bemannte Missionen zum Mars zu ermöglichen.

F: Wie hoch ist der kumulative Höchstwert der CLPS-Verträge?

A: Die CLPS-Verträge haben bis 2.6 einen kumulativen Höchstwert von 2028 Milliarden US-Dollar.

Quellen:

– NASA: https://www.nasa.gov/nasatv

– Artemis-Blog: https://blogs.nasa.gov/artemis/