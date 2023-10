NASA enthüllt erste Bilder der größten jemals gesammelten Asteroidenprobe

By

Die NASA wird die ersten Bilder der größten jemals im Weltraum gesammelten Asteroidenprobe veröffentlichen. Die Probe wurde 2020 von der OSIRIS-REx-Mission vom Asteroiden Bennu gesammelt und ist kürzlich zur Erde zurückgekehrt. Die Kapsel mit der Probe landete in der Wüste von Utah und wird nun in einem speziellen Reinraum im Johnson Space Center der NASA in Houston analysiert.

Die Live-Streaming-Pressekonferenz, die für 11:00 Uhr Eastern Time geplant ist, wird Fotos und vorläufige wissenschaftliche Analysen der Asteroidenprobe enthalten. Diese Mission markiert den zweiten erfolgreichen Versuch der NASA, Proben von einem Asteroiden zu sammeln und zu untersuchen. Der japanischen Hayabusa2-Mission gelang dieses Kunststück bereits 2010 und 2020, doch die von OSIRIS-REx gesammelte Materialmenge ist deutlich größer.

Die Wahl von Bennu als Ziel für die Mission basierte auf seinem vermuteten Reichtum an organischen Verbindungen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass Asteroiden wie Bennu diese organischen Bausteine ​​zusammen mit Wasser durch antike Kollisionen vor Milliarden von Jahren auf die Erde gebracht haben könnten. Bennus kreuzende Umlaufbahn mit der Erde machte ihn im Vergleich zu Asteroiden im Asteroidengürtel zu einem leichter zugänglichen Ziel für die Mission.

Eine vorläufige Analyse der Probe ergab das Vorhandensein von „Bonuspartikeln“, darunter schwarzer Staub und Ablagerungen, die den Probensammler bedeckten. Diese unerwartete Entdeckung hat den Wissenschaftlern wertvolle Erkenntnisse geliefert. Die lockere Packung der Partikel auf Bennus Oberfläche, die einer Grube aus Plastikkugeln ähnelt, wurde auch durch von der Raumsonde gesammelte Daten aufgedeckt.

Neben dem Gewinn wissenschaftlicher Erkenntnisse über das frühe Sonnensystem und die möglichen Ursprünge des Lebens könnte das Verständnis von Bennus Zusammensetzung für zukünftige Bemühungen zur Asteroidenablenkung von entscheidender Bedeutung sein. Während die Wahrscheinlichkeit, dass Bennu mit der Erde kollidiert, bis Mitte des 2100. Jahrhunderts gering ist, gibt die NASA an, dass die Wahrscheinlichkeit zwischen Mitte des 1. Jahrhunderts und dem Jahr 1750 auf etwa 2100 zu 2300 ansteigt.

Quelle: AFP