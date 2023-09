Die NASA will die größte Asteroidenprobe liefern, die jemals zur Erde zurückgekehrt ist

By

Die Osiris-Rex-Mission der NASA soll die größte Asteroidenprobe liefern, die jemals zur Erde zurückgebracht wurde. Eine Kapsel mit etwa 250 g Steinen und Staub, die vom Asteroiden Bennu gesammelt wurden, wird voraussichtlich am Sonntag in der Wüste von Utah landen. Diese historische Mission ist das erste Mal seit 2020, dass die NASA eine Probe von einem Asteroiden sammelt.

Der Asteroid Bennu ist ein 4.5 Milliarden Jahre alter Überrest unseres frühen Sonnensystems. Wissenschaftler glauben, dass die Erforschung von Bennu wertvolle Einblicke in die Entstehung und Entwicklung von Planeten liefern kann. Dieser kohlenstoffreiche, erdnahe Asteroid gilt als Zeitkapsel aus der frühesten Geschichte des Sonnensystems.

Es wird erwartet, dass die von Bennu gesammelte Probe wichtige Hinweise auf die Herkunft organischer Stoffe und Wasser liefert, die Schlüsselfaktoren für die Entwicklung des Lebens auf der Erde sind. Im Gegensatz zu Meteoriten, die auf die Erde fallen und bei Kontakt mit der Atmosphäre schnell kontaminiert werden, bietet die Bennu-Probe einen unverfälschten Einblick in die Vergangenheit.

Die Probe wird an eine Gruppe von mehr als 200 Personen aus 38 Institutionen weltweit verteilt, darunter Wissenschaftler der Universität Manchester und des Natural History Museum. Ashley King vom Natural History Museum äußerte sich begeistert über die Untersuchung der Proben, die in ihrer Zusammensetzung dem jüngsten Winchcombe-Meteoriteneinschlag ähneln könnten, aber weitgehend nicht durch die terrestrische Umwelt kontaminiert seien.

Dr. Sarah Crowther von der University of Manchester betonte die Bedeutung von Probenrückführungsmissionen wie Osiris-Rex. Sie erklärte, dass die Unberührtheit der zurückgegebenen Proben es ermögliche, wichtige Informationen über ihre Zusammensetzung und Geschichte zu bewahren und so wertvolle Einblicke in die Geschichte des Sonnensystems zu gewinnen.

Osiris-Rex startete im September 2016 und erreichte Bennu im Dezember 2018. Nach zweijähriger Kartierung des Asteroiden sammelte es im Oktober 2020 eine Probe von der Oberfläche. Die Zusammensetzung von Asteroiden wie Bennu ist entscheidend für das Verständnis der Entstehung von Planeten und Planeten Ursprünge wesentlicher Bestandteile für die Entwicklung des Lebens auf der Erde.

Zusammenfassend stellt die Lieferung der größten Asteroidenprobe, die jemals zur Erde zurückgebracht wurde, durch die NASA einen bedeutenden Meilenstein in der Weltraumforschung dar. Die Probe hat das Potenzial, wertvolle Informationen über die Entstehung unseres Planeten und die Möglichkeit von Leben außerhalb der Erde zu gewinnen.

