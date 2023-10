NASA-Mission zu Psyche: Erkundung des „Goldmine“-Asteroiden im Wert von Billiarden

By

Die NASA bereitet den Start einer Sonde zur Erforschung des riesigen Asteroiden 16 Psyche vor, der etwa die Größe Zyperns hat. Diese lang erwartete Mission wurde kürzlich auf den 12. Oktober verschoben. Psyche ist ein Asteroid vom Typ M, von dem angenommen wird, dass er der Kern eines Protoplaneten ist, mit einem Durchmesser von etwa 227 Kilometern.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Asteroiden in unserem Sonnensystem zeichnet sich Psyche durch seine immense Größe aus. Es übt beobachtbare Gravitationsstörungen auf nahe gelegene Asteroiden aus und ermöglicht es Wissenschaftlern, seine Masse und Zusammensetzung abzuschätzen. Indem sie die Helligkeit des Asteroiden messen, können sie abschätzen, wie viel Licht er reflektiert, und so Aufschluss über seine Mineralzusammensetzung geben.

Es wird angenommen, dass Psyche unglaublich reich an Metallen ist, insbesondere an Nickel und Eisen, weshalb Experten seinen Wert auf etwa 10,000 Billiarden US-Dollar schätzen. Diese astronomische Zahl übersteigt das Nettovermögen von Elon Musk, dem reichsten Menschen der Erde, und ist mehr wert als der gesamte Geldbetrag auf unserem Planeten. Es ist jedoch wichtig, die Kosten für das Erreichen des Asteroiden zu berücksichtigen, bevor seine tatsächliche Rentabilität ermittelt wird.

Nach Angaben der Asteroiden-Bewertungsseite Asterank wird der Wert von Psyche unter Berücksichtigung der Ausgaben auf etwa 27.67 Milliarden US-Dollar geschätzt. Während die Schätzung von 10,000 Billiarden US-Dollar umstritten ist, zielt die Psyche-Mission der NASA darauf ab, eine genauere Schätzung zu liefern.

Anstatt sich ausschließlich auf den Asteroidenabbau zu konzentrieren, zielt die NASA-Mission darauf ab, die Bedeutung von Psyche als Asteroid vom M-Typ und seine Auswirkungen auf die Planeten- und Asteroidenbildung zu erforschen. Dieses Unterfangen wird dazu beitragen, die Geheimnisse rund um die Geschichte und Zusammensetzung dieser Himmelskörper zu lüften.

Nach Psyche zu gelangen ist keine leichte Aufgabe, da es sich im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter befindet, also in beträchtlicher Entfernung von der Erde. Die Mission steht vor Herausforderungen im Zusammenhang mit Flugsoftware und Triebwerksüberprüfungen, um sicherzustellen, dass die Flugbahn des Raumfahrzeugs auf Kurs bleibt. Der Start der Sonde ist mit einer Falcon Heavy-Rakete von SpaceX geplant, was den ersten interplanetaren Start für diesen Raketentyp überhaupt darstellt.

Während der Starttermin auf den 12. Oktober festgelegt ist, reicht das Zeitfenster bis zum 25. Oktober und gibt der NASA die Möglichkeit, sich auf diese bahnbrechende Reise zur Erforschung und Erforschung der Metallwelt von Psyche zu begeben.

Definitionen:

– Asteroid vom Typ M: Ein Asteroidentyp, der nach seiner metallischen Zusammensetzung kategorisiert wird und hauptsächlich aus Nickel und Eisen besteht.

– Störungen: Beobachtbare Störungen oder Abweichungen, die durch den gravitativen Einfluss eines Himmelskörpers auf einen anderen verursacht werden.

– Protoplanet: Ein Himmelsobjekt im frühen Entstehungsstadium, das sich schließlich zu einem vollwertigen Planeten hätte entwickeln können.

Quellen:

– Website der Psyche-Mission der NASA

- Forbes

– Asterank (Asteroiden-Wert-Ranking-Site)