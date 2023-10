NASA und SpaceX legen Starttermin für Psyche-Mission im Oktober fest

NASA und SpaceX haben angekündigt, dass die Psyche-Mission am 12. Oktober vom Kennedy Space Center in Florida starten soll. Die Mission wird an Bord einer Falcon Heavy-Rakete ins All befördert. Das Hauptziel der Mission besteht darin, eine umfassende Untersuchung des einzigartigen metallreichen Asteroiden Psyche durchzuführen, der sich zwischen Mars und Jupiter befindet.

Nach dem Start wird die Raumsonde Psyche eine sechsjährige Reise mit solarelektrischem Antrieb antreten, um den Asteroiden im Jahr 2029 zu erreichen. Sobald sie ihr Ziel erreicht hat, wird die Raumsonde 26 Monate damit verbringen, den Asteroiden Psyche zu untersuchen und zu analysieren. Zu den Missionsaufgaben gehören die Aufnahme von Bildern, die Kartierung der Oberfläche des Asteroiden, das Sammeln von Daten zur Beurteilung seiner chemischen Zusammensetzung und die Durchführung von Forschungen, um den Entstehungsprozess von Planeten zu verstehen.

Die Ursprünge des Asteroiden Psyche bleiben für Wissenschaftler ein Rätsel, weshalb diese Mission für die Aufdeckung seiner Geheimnisse von entscheidender Bedeutung ist. Wissenschaftler spekulieren, dass der Asteroid Teil des metallreichen Inneren eines Planetesimals sein oder zu einer Kategorie von Himmelsobjekten gehören könnte, die noch nie zuvor beobachtet wurden. Ziel der Mission ist es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie Gesteinsplaneten wie die Erde entstanden sind, was den Erdkern ausmacht und wie die Kerne anderer Gesteinsplaneten entstanden sind.

Darüber hinaus wird die Raumsonde Psyche die Demonstration der Deep Space Optical Communications (DSOC)-Technologie durchführen, ein bahnbrechendes Projekt zum Testen optischer Kommunikation mit hoher Bandbreite im Weltraum. Dieses System wird zum Senden und Empfangen von Daten sowie zur Durchführung von Schwerkraftstudien verwendet, um die Rotation, das Wackeln, die Masse und das Schwerkraftfeld des Asteroiden zu bestimmen.

Es wird angenommen, dass der riesige Asteroid Psyche ein kartoffelförmiger Stein ist, der hauptsächlich aus Metall besteht. Mit Abmessungen von etwa 144 Meilen in der Länge und 140 Meilen in der Breite wird sein wahres Aussehen erst enthüllt, wenn die Psyche-Mission eine Nahaufnahme ermöglicht.

