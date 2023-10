NASA will Mission zum metallreichen Asteroiden Psyche starten

By

Die NASA bereitet den Start einer mit Spannung erwarteten Mission zum Asteroiden Psyche vor. Der Start ist für Donnerstagmorgen im Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, geplant.

Die Mission nach Psyche ist seit Jahren in Arbeit und musste sich um ein Jahr verzögern. Der Asteroid ist für Wissenschaftler von besonderem Interesse, da er vermutlich reich an Metallen ist, darunter Eisen und Nickel. Durch die genaue Untersuchung von Psyche hoffen Wissenschaftler, Einblicke in die Entstehung und Zusammensetzung des Erdkerns zu gewinnen.

Das Raumschiff, das für diese Mission verwendet wird, heißt Psyche-Raumschiff. Es ist mit einer Reihe wissenschaftlicher Instrumente ausgestattet, die es ihm ermöglichen, Daten über die Oberfläche und Zusammensetzung des Asteroiden zu sammeln.

Der Start der Psyche-Mission durch die NASA markiert einen weiteren Meilenstein in der Erforschung unseres Sonnensystems. Durch die Untersuchung von Asteroiden wie Psyche können Wissenschaftler mehr über die Frühgeschichte unseres Sonnensystems erfahren und möglicherweise Einblicke in die Ursprünge des Lebens auf der Erde gewinnen.

Diese Mission ist Teil des größeren Ziels der NASA, Asteroiden und andere Himmelskörper zu untersuchen, um die Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems besser zu verstehen. Durch diese wissenschaftlichen Bemühungen können wir unser Wissen über das Universum und unseren Platz darin erweitern.

Quellen:

– TNM NEWS+MARKETS-Mitgliedschaft

- NASA