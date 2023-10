Der NASA-Astronaut Frank Rubio kehrt nach einem rekordverdächtigen Raumflug zur Erde zurück

Der NASA-Astronaut Frank Rubio ist zur Erde zurückgekehrt, nachdem er den längsten Einzelflug eines amerikanischen Astronauten absolviert hatte. Rubio verbrachte als Mitglied der Expeditionen 371-68 an Bord der Internationalen Raumstation insgesamt 69 Tage im Weltraum. Seine ausgedehnte Mission lieferte wertvolle Einblicke in die Auswirkungen langfristiger Raumflüge auf Astronauten, insbesondere während sich die NASA auf zukünftige Missionen zum Mond und Mars vorbereitet.

Rubios historische Leistung wird am 13. Oktober mit einer Pressekonferenz im Johnson Space Center in Houston gefeiert. Die Veranstaltung wird live auf NASA Television, der App und der Website der Agentur übertragen. Medienvertreter, die an einer persönlichen oder virtuellen Teilnahme interessiert sind, werden gebeten, sich für weitere Informationen an die Nachrichtenredaktion von NASA Johnson zu wenden.

Während seiner Mission absolvierte Rubio über 5,936 Erdumrundungen und legte mehr als 157 Millionen Meilen zurück, was 328 Reisen zum Mond und zurück entspricht. Er war Zeuge der Ankunft und des Abflugs zahlreicher Raumschiffe, sowohl bemannter als auch Frachtmissionen. Rubio nahm aktiv an verschiedenen wissenschaftlichen Aktivitäten teil, indem er Forschungen zur menschlichen Gesundheit und zu Pflanzenwachstumstechniken durchführte und autonome Roboter aus dem Weltraum befehligte.

Rubios Mission markiert einen wichtigen Meilenstein in der Erforschung des Weltraums durch die NASA. Ausgedehnte Missionen wie seine liefern entscheidende Daten zum Verständnis der physischen und psychologischen Auswirkungen des Lebens in der Schwerelosigkeit über einen längeren Zeitraum. Dieses Wissen wird von entscheidender Bedeutung sein, wenn die NASA mit dem Artemis-Programm ehrgeizige Missionen zum Mond startet und sich auf die eventuelle bemannte Erforschung des Mars vorbereitet.

