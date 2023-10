NASA enthüllt größte Asteroiden-Bodenprobe aller Zeiten

Die NASA wird die Ergebnisse der größten jemals von einem Asteroiden entnommenen Bodenprobe veröffentlichen. Das Material, das die Raumsonde OSIRIS-REx vor drei Jahren vom erdnahen Asteroiden Bennu gesammelt hat, wird im Johnson Space Center der NASA in Houston ausgestellt. Diese Probe ist von Bedeutung, da es erst die dritte Asteroidenprobe ist, die jemals zur Analyse auf die Erde zurückgebracht wurde, und es ist die bislang größte.

Bennu, ein Relikt des frühen Sonnensystems, enthält wertvolle Informationen über die Entstehung und Entwicklung von Gesteinsplaneten wie der Erde. Seine Chemie und Mineralogie sind seit seiner Entstehung vor 4.5 Milliarden Jahren unverändert geblieben. Durch die Untersuchung der Zusammensetzung des Asteroiden erhoffen sich Wissenschaftler Einblicke in die Entwicklung des Lebens.

Die OSIRIS-REx-Kapsel und ihr Inhalt wurden in einem Reinraum des Utah Test and Training Range untersucht, bevor sie zum Johnson Space Center transportiert wurden. Dort wurde der Innenbehälter geöffnet und die Proben in kleinere Proben aufgeteilt, um sie an 200 Wissenschaftler in 60 Labors weltweit zu verteilen.

Das Pacific Centre for Isotopic and Geochemical Research der University of British Columbia gehört zu den Institutionen, die damit rechnen, bis Ende November einen Teil der Bennu-Probe zu erhalten. Die anfängliche Schätzung des Gewichts der Probe lag bei etwa 100 bis 250 Gramm, die NASA wird jedoch voraussichtlich bald eine genauere Messung vorlegen.

Zusätzlich zum Gewicht der Probe wird die NASA voraussichtlich bekannt geben, ob sie ihr Ziel, eine makellose Probe ohne terrestrische Kontamination zu sammeln, erreichen konnte. Zu den gewonnenen Erkenntnissen werden auch Details zu den physikalischen Eigenschaften der Probe gehören, etwa zu ihrer Dichte, Farbe und Form.

Frühere Asteroidenprobenmissionen, wie etwa die japanische Hayabusa2-Mission, haben gezeigt, dass diese Himmelsobjekte organische Verbindungen enthalten. Diese Ergebnisse stützen die Theorie, dass die frühe Erde durch die Bombardierung von Kometen, Asteroiden und Meteoriten mit den Zutaten für Leben ausgestattet wurde.

Obwohl Bennu einen Durchmesser von etwa 500 Metern hat und aus einer losen Ansammlung von Gesteinen besteht, ist er deutlich kleiner als der Asteroid, der zum Aussterben der Dinosaurier führte. Die Raumsonde OSIRIS-REx startete 2016, kam 2018 in Bennu an und sammelte im Oktober 2020 erfolgreich das Oberflächenmaterial.

Zu den künftigen Bemühungen der NASA gehört der Start einer weiteren Mission zum fernen Asteroiden Psyche, der für seinen hohen Metallgehalt bekannt ist, am Donnerstag.

Quelle: NASA, University of British Columbia