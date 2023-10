Die New Horizons-Mission: Erkundung von Pluto und darüber hinaus

By

Die im Januar 2006 gestartete Raumsonde New Horizons schrieb Geschichte als erste interplanetare Mission zur Beobachtung von Pluto und seinem Mond Charon aus der Umlaufbahn. Seine bahnbrechenden Beobachtungen ergaben, dass Pluto geologisch aktiv ist, was der Definition eines Planeten durch die Internationale Astronomische Union (IAU) widerspricht, die Pluto von seinem Planetenstatus herabgestuft hatte.

Nach einem Schwerkraftunterstützungsmanöver um Jupiter im Jahr 2007 erreichte New Horizons im Jahr 2015 schließlich sein Ziel, Pluto. Nach den erfolgreichen Beobachtungen von Pluto setzte die Raumsonde ihre Reise fort, um das Kuipergürtelobjekt (KBO) Arrokoth zu untersuchen und wertvolle Einblicke zu gewinnen die frühen Stadien unseres Sonnensystems.

New Horizons verfügt noch über ausreichend Treibstoff, um bis mindestens 2030 zu funktionieren, und es wird erwartet, dass es den Kuipergürtel zwischen 2028 und 2029 verlässt. Wissenschaftler planen jedoch, die Raumsonde nach 2025 in einen erweiterten Betriebsmodus mit geringer Aktivität zu versetzen. Dies wird es ermöglichen New Horizons wird von seinem einzigartigen Aussichtspunkt aus wichtige heliophysikalische Daten sammeln, da die Raumsonde einen unglaublich dunklen Himmel erlebt, der es ihr ermöglicht, die Dunkelheit des Weltraums selbst zu messen.

Die NASA hat beschlossen, den Betrieb von New Horizons zu verlängern, bis die Raumsonde den Kuipergürtel verlässt. Diese Entscheidung basierte auf dem Potenzial der Mission, wichtige Fragen zu unserer Heliosphäre zu beantworten und beispiellose Möglichkeiten für multidisziplinäre wissenschaftliche Forschung zu bieten. Nicola Fox, stellvertretende Administratorin im NASA Science Mission Directorate, erklärte, dass die New Horizons-Mission eine einzigartige Position einnimmt, die der wissenschaftlichen Gemeinschaft weiterhin wertvolle Erkenntnisse liefern wird.

Da Wissenschaftler zukünftige Entdeckungen jenseits des Kuipergürtels erwarten, suchen sie aktiv nach einem geeigneten Kandidaten für einen weiteren Vorbeiflug in dieser Region. New Horizons hat den Weg für weitere Erkundungen geebnet und ist weiterhin eine wichtige Hilfe bei unserem Bestreben, die Geheimnisse unseres Sonnensystems zu verstehen.

