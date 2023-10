Die New Horizons-Mission: Erkundung von Pluto und darüber hinaus

Die 2006 gestartete Raumsonde New Horizons startete eine historische interplanetare Mission zur Beobachtung von Pluto und seinem Mond Charon. Seine Ergebnisse stellten die von der Internationalen Astronomischen Union festgelegte Definition eines Planeten in Frage, da sie zeigten, dass Pluto geologisch aktiv ist.

Im Jahr 2015 erreichte New Horizons sein Ziel, nachdem es ein Schwerkraftunterstützungsmanöver um Jupiter durchgeführt hatte. Es lieferte bahnbrechende Einblicke in die Natur von Pluto und seinem Mond. Anschließend untersuchte die Raumsonde Arrokoth, ein Kuipergürtel-Objekt, das einen Einblick in die frühen Stadien der Entstehung unseres Sonnensystems bietet.

Mit ausreichend Treibstoff für mindestens 2030 wird New Horizons voraussichtlich 2028 oder 2029 den Kuipergürtel verlassen. Nach 2025 planen Wissenschaftler, die Raumsonde in einen erweiterten Niedrigaktivitätsmodus zu überführen. Dies wird es New Horizons ermöglichen, wertvolle heliophysikalische Daten von seinem einzigartigen Aussichtspunkt in den dunklen Weiten des Weltraums zu sammeln.

Die stellvertretende Administratorin des NASA Science Mission Directorate, Nicola Fox, betonte die Bedeutung dieser Mission. Sie erklärte: „Die New Horizons-Mission nimmt eine einzigartige Position in unserem Sonnensystem ein, um wichtige Fragen zu unserer Heliosphäre zu beantworten und der NASA und der wissenschaftlichen Gemeinschaft außergewöhnliche Möglichkeiten für die multidisziplinäre Wissenschaft zu bieten.“

Die Reise der Raumsonde durch den Kuipergürtel hat unser Verständnis der äußeren Regionen des Sonnensystems erweitert. Die NASA sucht weiterhin nach potenziellen Kandidaten für zukünftige Vorbeiflüge in dieser Region.

Die Mission „New Horizons“ ist ein Beweis für die menschliche Neugier und die wissenschaftliche Erforschung. Es hat neue Grenzen eröffnet und unser Wissen über unsere kosmische Nachbarschaft erweitert.

Definitionen:

Manöver mit Schwerkraftunterstützung: Eine von Raumfahrzeugen verwendete Technik, um ihre Geschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern und die Flugbahn ihrer Umlaufbahn zu ändern, indem sie das Gravitationsfeld eines Himmelskörpers nutzt.

Kuiper Gürtel: Eine Region des Sonnensystems jenseits von Neptun, die aus kleinen eisigen Objekten besteht, von denen man annimmt, dass sie Überreste der frühen Entstehung des Sonnensystems sind.

Heliophysik: Die Untersuchung der Sonne und ihrer Auswirkungen auf die Weltraumumgebung, einschließlich der Wechselwirkungen zwischen Sonnenwind, Magnetfeldern und kosmischer Strahlung.

