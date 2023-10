Die NASA erweitert den Betrieb der Raumsonde New Horizons für multidisziplinäre Wissenschaft

By

Die NASA hat die Verlängerung des Betriebs ihrer Raumsonde New Horizons bis Ende dieses Jahrzehnts angekündigt. Die Raumsonde, die derzeit bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 für den Betrieb zugelassen ist, wird ihre Mission fortsetzen, bis sie den Kuipergürtel verlässt, was gegen Ende des Jahrzehnts erwartet wird. Diese Erweiterung wird die Erfassung heliophysikalischer Daten ermöglichen, wenn die Raumsonde das Sonnensystem verlässt.

Die erweiterte Mission eröffnet auch die Möglichkeit eines Vorbeiflugs eines weiteren Kuipergürtel-Objekts wie dem erfolgreichen Vorbeiflug an Arrokoth im Jahr 2019. Obwohl sich derzeit keine identifizierten Objekte in Reichweite befinden, könnte die Raumsonde in Zukunft möglicherweise einen nahen Vorbeiflug durchführen, wenn ein solches Objekt entdeckt wird .

Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem ursprüngliche Pläne, die New Horizons-Mission an die Heliophysik-Abteilung der NASA zu übertragen, auf Widerstand vom Hauptforscher der Mission, Alan Stern, gestoßen waren. Stern argumentierte, dass dieser Schritt weitere Arbeiten des ursprünglichen Missionsteams in der Planetenwissenschaft verhindern würde. Die neue erweiterte Mission wird nun gemeinsam von den Abteilungen für Heliophysik und Planetenwissenschaften der NASA geleitet und hauptsächlich von der Planetenwissenschaft finanziert.

Die Erweiterung der New Horizons-Mission ermöglicht die weitere Erforschung des Kuipergürtels und der äußeren Heliosphäre, zwei bedeutende wissenschaftliche Bereiche, in denen die NASA Pionierarbeit leistet. Die einzigartige Position der Raumsonde im Sonnensystem bietet Möglichkeiten für multidisziplinäre Wissenschaft und kann zur Beantwortung wichtiger Fragen zur Heliosphäre beitragen.

Allerdings müssen die Auswirkungen der erweiterten Mission auf den Haushalt abgeschätzt werden, da sie sich auf die Forschungs- und Analysefinanzierung für andere Planetenmissionen auswirken können. Zukünftige Projekte könnten aufgrund der Zuweisung von Ressourcen für die New Horizons-Mission beeinträchtigt werden.

Insgesamt sichert die Entscheidung der NASA, den Betrieb der Raumsonde New Horizons auszuweiten, die fortlaufende wissenschaftliche Erforschung und das Potenzial für neue Entdeckungen in den äußeren Regionen unseres Sonnensystems.

Quellen:

– NASA erweitert Betrieb der Raumsonde New Horizons für multidisziplinäre Wissenschaft – NASA Science

– „New Horizons verlässt das Sonnensystem auf einer heliophysikalischen Mission“ – SpaceNews