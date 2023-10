Die NASA führt eine Weltraumlaserdemonstration auf der Internationalen Raumstation durch

Die NASA wird eine bahnbrechende Technologiedemonstration von Weltraumlasern auf der Internationalen Raumstation (ISS) durchführen. Ziel der Demonstration ist es, die Machbarkeit des Einsatzes von Lasertechnologie zu testen, um Terabytes an Daten von Weltraumforschungs- und Erkundungsmissionen zurück zur Erde zu übertragen. Dies wird das erste bidirektionale End-to-End-Laserkommunikationsrelais der NASA sein, das es der Raumfahrtbehörde ermöglicht, Laserkommunikation in ihre bestehenden Weltraumkommunikationsnetzwerke zu integrieren.

Im Rahmen der Technologiedemonstration wird die ISS mit einem Modul namens ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) ausgestattet. Das ILLUMA-T-Modul umfasst ein Teleskop und einen zweiachsigen Gimbal, der es ihm ermöglicht, den Laser Communications Relay Demonstration (LCRD)-Satelliten im geosynchronen Orbit zu verfolgen. Das etwa mikrowellengroße optische Modul ist Teil einer Einheit, vergleichbar mit einem Standard-Kühlschrank.

Bei der Demonstration werden Daten mit einer Geschwindigkeit von 1.2 Gbit/s von der ISS an den LCRD-Satelliten gesendet. Der LCRD-Satellit wird die Daten dann an optische Bodenstationen in Kalifornien oder Hawaii weiterleiten. Von dort werden die Daten an das LCRD Mission Operations Center in New Mexico übermittelt und schließlich an das ILLUMA-T-Bodenoperationsteam im Goddard Space Flight Center der NASA in Maryland weitergeleitet.

Die Ingenieure von Goddard werden die Genauigkeit und Qualität der über diesen End-to-End-Relay-Prozess übertragenen Daten bewerten. Der Erfolg der Demonstration könnte zur Integration von ILLUMA-T in die ISS führen und die Datenübertragungskapazität des umlaufenden Labors deutlich erhöhen.

Die aktuelle Kommunikation mit der ISS basiert auf dem Tracking and Data Relay Satellite (TDRS)-Netzwerk, das Funksignale zur Datenübertragung nutzt. Der Einsatz von Weltraumlasern könnte jedoch höhere Datenübertragungsraten und eine verbesserte Kommunikation für zukünftige Weltraummissionen bieten.

FAQ

1. Was ist der Zweck der Weltraumlaserdemonstration der NASA auf der Internationalen Raumstation?

Die NASA will den Einsatz von Lasertechnologie zur Übertragung großer Datenmengen von Weltraumforschungs- und Erkundungsmissionen zurück zur Erde testen.

2. Was ist ILLUMA-T?

ILLUMA-T steht für Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. Es handelt sich um ein Modul, das für die Weltraumlaserdemonstration auf der Internationalen Raumstation installiert wird.

3. Wie läuft die Datenübermittlung ab?

Das ILLUMA-T-Modul auf der ISS wird Daten an den Laser Communications Relay Demonstration (LCRD)-Satelliten übertragen. Der LCRD-Satellit leitet die Daten dann an optische Bodenstationen weiter, die sie an das LCRD Mission Operations Center und schließlich an das Bodenbetriebsteam von ILLUMA-T senden.

4. Welche Bedeutung hat diese Demonstration?

Im Erfolgsfall könnte die Integration von ILLUMA-T in die ISS das Datenvolumen, das zur und von der Raumstation übertragen werden kann, erheblich steigern und so die Kommunikationsfähigkeiten für zukünftige Weltraummissionen verbessern.

5. Wie schneidet die Laserkommunikation im Vergleich zu bestehenden funkbasierten Kommunikationssystemen ab?

Die Laserkommunikation bietet im Vergleich zu funkbasierten Systemen das Potenzial, höhere Datenübertragungsraten und eine verbesserte Kommunikation zu bieten. Es könnte die Weltraumkommunikation revolutionieren und eine schnellere und effizientere Datenübertragung von Weltraummissionen ermöglichen.

(Quellen: NASA, Space.com)