NASA und SpaceX starten ehrgeizige Mission zum Testen des Weltraumkommunikationssystems

Die NASA und das Jet Propulsion Laboratory (JPL) haben sich mit SpaceX zusammengetan, um einen metallreichen Asteroiden anzuvisieren und ein neues laserbasiertes Übertragungssystem für die Kommunikation im Weltraum zu demonstrieren. Die Mission mit dem Namen Deep Space Optical Communications (DSOC) wurde an Bord der Falcon Heavy-Rakete von SpaceX vom Kennedy Space Center in Florida gestartet.

Das DSOC-Projekt zielt darauf ab, optische Kommunikation über Mondentfernungen hinaus in den Weltraum zu bringen. Durch den Einsatz von Lasern und Detektoren verspricht das System höhere Datenübermittlungsraten im Vergleich zu herkömmlichen Funk- und Mikrowellenverbindungen. Dieser Fortschritt in der Kommunikationstechnologie wird es ermöglichen, mehr Informationen aus dem Weltraum zurück zur Erde zu übertragen, ähnlich wie bei der Umstellung vom Kabelinternet auf Glasfaser.

Eine der größten Herausforderungen bei der optischen Kommunikation ist die Notwendigkeit einer präzisen Ausrichtung des Systems. Im Gegensatz zu herkömmlichen Funkantennen erfordert das DSOC-System höchste Genauigkeit, um die Erde mit hochempfindlichen Detektoren anzuvisieren, die einzelne Lichtteilchen, sogenannte Photonen, zählen. Darüber hinaus können Wetterbedingungen wie dichte Wolken die Signalqualität beeinträchtigen, sodass Datensignale codiert werden müssen, um Signalschwund entgegenzuwirken.

Trotz dieser Herausforderungen bietet die optische Kommunikation mehrere Vorteile, darunter eine direkte Sichtlinie, bestimmte Wellenlängen und Richtungen sowie die Möglichkeit, verdeckte und sensible Kommunikation zu übertragen. Die in dieser Mission demonstrierte DSOC-Technologie wird in zukünftigen Missionen eingesetzt, beispielsweise im Artemis-Programm, das darauf abzielt, in die Umlaufbahn und Oberfläche des Mondes zurückzukehren.

Diese Mission stellt einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten für die Erforschung des Weltraums dar und zeigt das Potenzial der optischen Kommunikation für zukünftige interplanetare Missionen.

Quellen: Entschlüsseln