Neuer Bericht zeigt enormes Solarenergiepotenzial in indischen Haushalten

Ein aktueller unabhängiger Bericht des Council on Energy, Environment and Water (CEEW) hat das enorme Solarenergiepotenzial in indischen Haushalten hervorgehoben. Dem Bericht zufolge verfügen über 25 Millionen Haushalte in Indien über die Kapazität, unglaubliche 637 GW Solarenergie auf ihren Dächern zu installieren. Dies reicht aus, um den gesamten Strombedarf des indischen Wohnsektors zu decken.

Allerdings weist der Bericht darauf hin, dass das tatsächliche technische Potenzial unter Berücksichtigung des aktuellen Stromverbrauchs der Haushalte auf 118 GW sinkt. Die Studie ergab, dass die meisten privaten Verbraucher in die Niedrigverbrauchsklasse fallen, sodass es für sie wirtschaftlich nicht machbar ist, ohne finanzielle Unterstützung auf Solarenergie umzusteigen.

Ohne Berücksichtigung von Kapitalzuschüssen und einer Begrenzung der Amortisationszeit auf fünf Jahre sinkt das Potenzial zudem auf nur 11 GW. Der Bericht betont die Notwendigkeit attraktiver Anreize und erschwinglicher Preise, um private Verbraucher zu ermutigen, in Solaranlagen auf dem Dach zu investieren.

Derzeit hat Indien 11 GW Solarkapazität auf Dächern installiert, davon sind nur 2.7 GW im Wohnsektor. Die Analyse des Berichts zeigt, dass 60 Prozent des Potenzials für Wohndächer auf sieben Bundesstaaten konzentriert sind: Uttar Pradesh, Maharashtra, Westbengalen, Odisha, Rajasthan, Andhra Pradesh und Tamil Nadu.

Interessanterweise verfügen ländliche Gebiete im Vergleich zu städtischen Gebieten über ein höheres technisches Potenzial für Solardächer. Dies unterstreicht die Bedeutung der Nutzung des Solarenergiepotenzials ländlicher Haushalte, das eine entscheidende Rolle bei der Energiewende Indiens spielen könnte.

Die Sensibilisierung für Dachsolaranlagen und die Generierung der Nachfrage bleiben weiterhin zentrale Herausforderungen. Der Bericht zeigt, dass im Geschäftsjahr 50 landesweit weniger als 2020 Prozent der privaten Haushalte über Solaranlagen auf Dächern informiert waren. Darüber hinaus empfinden die Bewohner Solaranlagen auf Dächern als kostspielige Investition, was sich negativ auf ihre Bereitschaft zur Einführung der Technologie auswirkt.

Um diese Probleme anzugehen, empfiehlt der CEEW-Bericht gezielte Kapitalzuschüsse für Verbraucher, insbesondere für kleinere Solaranlagen auf dem Dach. Es unterstreicht auch die Notwendigkeit einer umfassenden Plattform, die zuverlässige und überzeugende Informationen über Solardächer bietet. Auf nationaler Ebene sind Sensibilisierungskampagnen von entscheidender Bedeutung, um die Nachfrage anzukurbeln.

Insgesamt unterstreicht der CEEW-Bericht das enorme Solarenergiepotenzial in indischen Haushalten und die Notwendigkeit, günstige Bedingungen zu schaffen, um dieses Potenzial auszuschöpfen. Durch die Bereitstellung finanzieller Anreize, die Sensibilisierung und die Vereinfachung des Einführungsprozesses kann Indien seine Solarenergierevolution weiter vorantreiben und den Zugang zu sauberer, erschwinglicher und zuverlässiger Energie für alle sicherstellen.

