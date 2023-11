Unheimliche Röntgenbilder enthüllen die geisterhafte handförmige Struktur einer Supernova

By

Die NASA hat atemberaubende Röntgenbilder aufgenommen, die ein außergewöhnliches kosmisches Phänomen enthüllen, das einer geisterhaften handförmigen Struktur im Weltraum ähnelt. Die eigenartige Formation namens MSH 15-52 liegt unglaubliche 16,000 Lichtjahre von unserem Planeten entfernt. Nach Angaben der NASA entstand diese faszinierende Anomalie vor etwa 1,500 Jahren, als ein Stern das Ende seines Kernbrennstoffs erreichte und einen katastrophalen Kollaps erlebte, wodurch ein immens dichtes Objekt entstand, das als Neutronenstern bekannt ist.

Die als Supernova bekannte Sternexplosion führte anschließend zur Entstehung eines magnetisierten Sterns namens Pulsar. Die NASA erklärt, dass junge Pulsare die Fähigkeit haben, Materie- und Antimaterieströme zu erzeugen, die von den Polen des Pulsars ausgehen. Diese Auswürfe erzeugen in Verbindung mit einem starken Wind ein faszinierendes Phänomen, das als „Pulsarwindnebel“ bezeichnet wird. Im Fall von MSH 15-52 ähnelt der Nebel stark der Form einer menschlichen Hand, wobei der Pulsar an der Basis der Handfläche positioniert ist.

Interessanterweise ist die jüngste Beobachtung der NASA nicht die erste Begegnung mit dieser faszinierenden Formation. Das von der Raumfahrtbehörde betriebene Röntgenobservatorium Chandra hatte ihn bereits im Jahr 2001 entdeckt. Mit dem neuesten Röntgenteleskop der Agentur, dem Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), konnte der Nebel nun jedoch beobachtet werden über einen längeren Zeitraum von etwa 17 Tagen. Diese ausgedehnte Beobachtung hat unschätzbare Einblicke in das Magnetfeld innerhalb der „Hand“ geliefert. Die geladenen Teilchen, die für die Erzeugung der beobachteten Röntgenstrahlen verantwortlich sind, folgen der Konfiguration des Magnetfelds, das den Nebel ähnlich den Knochen einer menschlichen Hand formt.

Diese bemerkenswerten Erkenntnisse werfen Licht auf die Lebensgeschichte hochenergetischer Materie- und Antimaterieteilchen, die Pulsare umgeben, und klären Wissenschaftler über die komplizierte Funktionsweise dieser faszinierenden kosmischen Einheiten auf. Die Nutzung von Röntgenstrahlen als Werkzeug zum Verständnis der verborgenen Geheimnisse des Universums ist ein Beispiel für die außergewöhnlichen Fähigkeiten moderner Weltraumforschungstechnologien.

FAQ

Was ist MSH 15-52?

MSH 15-52 ist eine 16,000 Lichtjahre von der Erde entfernte Formation, die einer geisterhaften handförmigen Struktur im Weltraum ähnelt.

Wie wurde es gebildet?

MSH 15-52 entstand, als ein Stern seinen gesamten Kernbrennstoff verbrauchte, was zu seinem Kollaps und der Bildung eines dichten Objekts namens Neutronenstern führte.

Was ist ein Pulsar?

Ein Pulsar ist ein magnetisierter Stern, der durch eine Supernova-Explosion entsteht. Pulsare senden Strahlungsstrahlen aus, die von der Erde aus beobachtet werden können.

Was ist ein Pulsarwindnebel?

Ein Pulsarwindnebel ist ein Phänomen, das auftritt, wenn ein Pulsar zusätzlich zu Materie- und Antimaterieströmen einen starken Wind aus geladenen Teilchen aussendet. Durch die Wechselwirkung zwischen diesen Partikeln und der Umgebung entsteht eine optisch auffällige Struktur.

Was haben die Röntgenbeobachtungen ergeben?

Die von den NASA-Teleskopen erfassten Röntgendaten ermöglichten es Wissenschaftlern, das Magnetfeld im Pulsarwindnebel zu untersuchen und Einblicke in das Verhalten der energiereichen Teilchenbeschleunigung in dieser Region zu gewinnen. Die Beobachtungen ergaben eine Form, die einer menschlichen Hand ähnelte, wobei sich der Pulsar an der Basis der Handfläche befand.