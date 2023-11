Astronomen entdecken ein feuriges neues Planetensystem

Astronomen haben bei der Untersuchung von Daten des stillgelegten Kepler-Weltraumteleskops der NASA eine erstaunliche Entdeckung gemacht – ein brandneues System aus sieben glühend heißen Planeten, die einen fernen Stern umkreisen, der die Größe und Temperatur unserer eigenen Sonne übertrifft. Diese neu entdeckten Exoplaneten werden als „schwüle Hitze“ beschrieben und sind von der intensiven Strahlungswärme ihres sonnenähnlichen Muttersterns umgeben.

Der betreffende Stern, bekannt als Kepler-385, ist etwa 10 % größer und 5 % heißer als unsere Sonne und erzeugt eine beispiellose Wärmemenge pro Flächeneinheit, die alles übersteigt, was Planeten in unserem eigenen Sonnensystem erfahren. Alle sieben Planeten in diesem System sind größer als die Erde, wobei die beiden inneren Planeten nur geringfügig größer sind, während die übrigen fünf Planeten die Erde in ihrer Größe in den Schatten stellen und das Doppelte ihres Durchmessers messen.

Nach Angaben der NASA wird angenommen, dass die inneren Planeten möglicherweise eine Gesteinszusammensetzung und eine dünne Atmosphäre aufweisen, während die äußeren fünf Planeten voraussichtlich über eine dichte Atmosphäre verfügen. Diese einzigartige Kombination von Faktoren macht das Kepler-385-System zu einem faszinierenden Thema für weitere Forschung und Erkundung.

Die Bedeutung dieser Entdeckung liegt nicht nur in der Existenz dieses außergewöhnlichen Systems, sondern auch in der Tatsache, dass es recht selten ist, ein System mit mehr als sechs Planetenkandidaten zu finden. Das Kepler-385-System wurde von der NASA offiziell katalogisiert, was den entscheidenden Beitrag des Kepler-Teleskops bei der Identifizierung und Dokumentation der Existenz solcher Planetensysteme unterstreicht. Der umfassende Katalog der NASA hat den Weg für Entdeckungen wie Kepler-385 geebnet und liefert genaue Informationen zu jedem System.

Das Kepler-Weltraumteleskop, das hauptsächlich von 2009 bis 2013 mit einer verlängerten Mission bis 2018 in Betrieb war, hat unser Verständnis des Universums revolutioniert. Seine Beobachtungen zeigten, dass es in unserer Galaxie mehr Planeten als Sterne gibt, und zeichneten ein detailliertes Bild der Vielfalt der Exoplaneten und ihrer Begleitsysteme.

Der Hauptautor Jack Lissauer, ein Forschungswissenschaftler am Ames Research Center der NASA, betonte die Bedeutung des Katalogs und erklärte, dass er Astronomen ermögliche, tiefer in die Eigenschaften dieser Exoplaneten einzutauchen. Mit diesem neu gewonnenen Wissen können Wissenschaftler weiterhin die Geheimnisse des Kosmos entschlüsseln und unser Verständnis der riesigen Weiten des Weltraums erweitern.

FAQs zum neu entdeckten Kepler-385-System:

1. Was macht das Kepler-385-System bemerkenswert?

Das Kepler-385-System zeichnet sich durch seine einzigartige Kombination aus sieben glühend heißen Planeten aus, die einen entfernten, sonnenähnlichen Stern umkreisen, der größer und heißer als unsere eigene Sonne ist.

2. Sind alle Planeten in diesem System größer als die Erde?

Ja, alle sieben im Kepler-385-System entdeckten Planeten sind größer als die Erde. Die beiden inneren Planeten sind etwas größer, während die restlichen fünf Planeten etwa doppelt so groß wie die Erde sind.

3. Wie hoch ist die Temperatur in diesem System?

Die Planeten im Kepler-385-System werden als „schwül“ beschrieben und sind einer intensiven Strahlungswärme ausgesetzt, die von ihrem Mutterstern ausgeht, der 5 % heißer ist als unsere Sonne.

4. Was wissen wir über die Zusammensetzung dieser Planeten?

Es wird angenommen, dass die inneren Planeten des Kepler-385-Systems aus Gestein bestehen und möglicherweise über eine dünne Atmosphäre verfügen. Andererseits wird erwartet, dass die fünf äußeren Planeten dichte Atmosphären haben.

5. Welche Bedeutung hat der von der NASA erstellte Katalog?

Der von der NASA erstellte Katalog ist von entscheidender Bedeutung, um genaue Informationen bereitzustellen und die Entdeckung von Systemen wie Kepler-385 zu ermöglichen. Es ist die bislang umfassendste und genaueste Liste der Kepler-Planetenkandidaten und ihrer Eigenschaften.