In einer bahnbrechenden Leistung hat das Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE)-Teleskop der NASA die verborgenen magnetischen Eigenschaften des berühmten Supernova-Überrests SN 1006 enthüllt. SN 6,500 befindet sich etwa 1006 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Lupus und trägt die Auszeichnung Es handelt sich um das hellste aufgezeichnete Sternereignis in der Geschichte der Menschheit.

Durch den Einsatz fortschrittlicher Röntgenbildtechniken hat IXPE Astrophysikern eine beispiellose Gelegenheit geboten, in das rätselhafte Reich der Magnetfelder einzutauchen. Dr. Ping Zhou, Astrophysiker an der Nanjing-Universität in Jiangsu, China, und Hauptautor eines kürzlich im Astrophysical Journal veröffentlichten Artikels, beschreibt IXPE als ein leistungsstarkes Werkzeug, das die Untersuchung von Magnetfeldern erleichtert, die einst als schwer fassbar galten. Durch die Linse von IXPE haben Forscher herausgefunden, dass die Magnetfelder von SN 1006 turbulente Eigenschaften aufweisen und gleichzeitig eine geordnete Struktur aufrechterhalten.

Das einzigartige Erscheinungsbild von SN 1006 fasziniert Wissenschaftler zusätzlich, da es von der herkömmlichen runden Form abweicht, die typischerweise bei anderen Supernova-Überresten beobachtet wird. Eine faszinierende Doppelstruktur und deutliche helle Kanten manifestieren sich im Röntgen- und Gammastrahlenband. Forscher glauben, dass diese besonderen Merkmale eng mit der Ausrichtung des Magnetfelds des Überrestes zusammenhängen. Die vorherrschende Hypothese besagt, dass sich die bei der Supernova-Explosion erzeugten Druckwellen nach dem Magnetfeld ausrichten und dadurch hochenergetische Teilchen effektiver beschleunigen können.

Dr. Yi-Jung Yang, ein Hochenergie-Astrophysiker an der Universität Hongkong und Co-Autor des oben genannten Artikels, stellt fest, dass die Polarisationseigenschaften, die aus der spektralpolarimetrischen Analyse von IXPE gewonnen wurden, eng mit Daten übereinstimmen, die mit anderen Methoden und X- Strahlenobservatorien. Diese bemerkenswerte Konsistenz unterstreicht die unerschütterliche Zuverlässigkeit und die robusten Fähigkeiten von IXPE.

Seit seinem bedeutsamen Start im Dezember 2021 hat IXPE drei Supernova-Überreste aufmerksam beobachtet: Cassiopeia A, Tycho und jetzt SN 1006. Jede Beobachtung stellt für Wissenschaftler eine unschätzbare Gelegenheit dar, ihr Verständnis des Ursprungs und der zugrunde liegenden Mechanismen der diese Himmelskörper umgebenden Magnetfelder zu vertiefen Phänomene.

Die Entdeckung, dass SN 1006 einen höheren Grad an Polarisation aufweist als die beiden anderen Supernova-Überreste, hat Forscher in Erstaunen versetzt. Dennoch verbindet alle drei Überreste ein gemeinsamer Faden: Ihre Magnetfelder zeigen vom Zentrum der Explosion nach außen. Diese gemeinsame Eigenschaft ebnet den Weg für die weitere Erforschung der faszinierenden Dynamik von Supernovae und erweitert unser Verständnis des riesigen Universums, in dem wir leben.

