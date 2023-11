Neue Ära der Musik: NASA-Teleskopdaten in Musikpartitur übersetzt

By

Musiker haben sich schon immer von der Weite und Schönheit des himmlischen Reiches inspirieren lassen. Dank einer innovativen Zusammenarbeit zwischen der NASA und der Komponistin Sophie Kastner können nun tatsächliche Daten von NASA-Teleskopen in originelle Musikkompositionen umgewandelt werden, die von menschlichen Musikern gespielt werden können.

Seit 2020 ist das Chandra X-ray Center der NASA an einem bahnbrechenden „Sonifikations“-Projekt beteiligt. Bei diesem Projekt geht es darum, von Teleskopen erfasste digitale Daten in Musik umzuwandeln, sodass Menschen astronomische Daten über den Hörsinn erleben und interpretieren können, anstatt sich ausschließlich auf visuelle Bilder zu verlassen.

In einer neuen Phase des Sonifikationsprojekts hat das Team in enger Zusammenarbeit mit der Komponistin Sophie Kastner die Daten auf ein neues Niveau gehoben. Durch die Nutzung der musikalischen Talente menschlicher Musiker erhalten die transformierten Daten eine neue und humanistische Dimension.

„Unser Ziel ist es, eine fiktive Erzählung zu schaffen, die fest auf wissenschaftlichen Fakten basiert“, erklärt Kastner. „Wir nehmen die übersetzten Daten aus dem Weltraum und verleihen ihnen eine eindeutig menschliche Note, was zu einer wirklich einzigartigen künstlerischen Interpretation führt.“

Der anfängliche Fokus dieses Pilotprogramms liegt auf einer konzentrierten Region im Herzen unserer Milchstraße, die ein supermassereiches Schwarzes Loch beherbergt. Das Chandra-Röntgenobservatorium der NASA, das Hubble-Weltraumteleskop und das stillgelegte Spitzer-Weltraumteleskop haben dieses Gebiet, das sich über eine Fläche von etwa 400 Lichtjahren erstreckt, eingehend untersucht.

Im Laufe des Sonifizierungsprozesses setzen Computer komplexe Algorithmen ein, um die digitalen Daten dieser Teleskope mathematisch in Geräusche umzuwandeln, die für das menschliche Ohr wahrnehmbar sind. Allerdings verfügen menschliche Musiker über andere Fähigkeiten als Maschinen.

Kastners Ansatz bestand darin, bestimmte Abschnitte des Bildes hervorzuheben, um die Daten für die Spieler leichter zugänglich zu machen. Dadurch lenkt sie die Aufmerksamkeit auf oft übersehene Details innerhalb der größeren Sonifikation.

„Diese Technik ermöglicht es mir, kurze Vignetten innerhalb der Daten zu erstellen, ähnlich dem Schreiben einer Filmmusik, die vom visuellen Bild inspiriert ist“, erklärte Kastner. „Meine Absicht ist es, den Fokus des Zuhörers auf die kleineren Ereignisse zu lenken, die im Gesamtdatensatz auftreten.“

Das Endergebnis dieses Versuchsprojekts ist eine fesselnde Musikkomposition, die tief mit den Originaldaten der NASA-Teleskope in Einklang steht, aber eine eindeutig menschliche Perspektive aufweist.

„In gewisser Weise ist dies lediglich eine weitere Methode, mit der Menschen mit dem Nachthimmel interagieren können, wie sie es im Laufe der Geschichte getan haben“, bemerkte Kimberly Arcand, Chandras Visualisierungs- und aufstrebende Technologiewissenschaftlerin. „Während sich die Werkzeuge, die wir verwenden, weiterentwickelt haben, bleibt das grundlegende Konzept, Inspiration im Kosmos zu finden, um Kunst zu schaffen, unverändert.“

Kastner hat ehrgeizige Pläne, dieses Kompositionsprojekt auszuweiten, um weitere Himmelsobjekte in die Sonifikationsdatensammlung von Chandra aufzunehmen. Darüber hinaus ist sie offen für die Zusammenarbeit mit anderen Musikern, die ein Interesse daran haben, diese einzigartigen Klangdaten in ihre Kompositionen zu integrieren.

Sophie Kastners vom Galaktischen Zentrum inspiriertes transformatives Stück trägt den Titel „Where Parallel Lines Converge“. Wenn Sie ein Musiker sind, der diese Sonifikation zu Hause erkunden möchte, finden Sie die Noten unter: [Link zu Noten einfügen].

Dieses beeindruckende Stück wurde am 19. Juli 2023 vom in Montreal ansässigen Ensemble Éclat unter der Leitung von Charles-Eric LaFontaine an der McGill University aufgenommen und fängt die Essenz der kosmischen Symphonie ein.

FAQ:

F: Was ist das Sonifizierungsprojekt im Chandra X-ray Center der NASA?

A: Das Sonifizierungsprojekt beinhaltet die Übersetzung digitaler Daten, die von NASA-Teleskopen erfasst wurden, in Musik, sodass Menschen astronomische Daten durch Klang erleben können.

F: Wer arbeitet bei diesem Projekt mit der NASA zusammen?

A: Die Komponistin Sophie Kastner arbeitet eng mit dem Chandra X-ray Center der NASA zusammen, um Musikkompositionen zu schaffen, die auf der Sonifizierung von Teleskopdaten basieren.

F: Was ist das Ziel dieser Zusammenarbeit?

A: Ziel der Zusammenarbeit ist es, wissenschaftlichen Daten eine menschliche Note zu verleihen und einzigartige künstlerische Interpretationen des Kosmos zu schaffen.

F: Was ist der Schwerpunkt des Pilot-Kompositionsprojekts?

A: Das Pilotprojekt konzentriert sich auf Daten aus einer kleinen Region im Zentrum unserer Milchstraße, in der sich ein supermassereiches Schwarzes Loch befindet.

F: Wie tragen menschliche Musiker zum Klangprozess bei?

A: Menschliche Musiker bringen ihre einzigartigen Fähigkeiten und ihre künstlerische Interpretation in die transformierten Daten ein und verleihen den Kompositionen eine unverwechselbare menschliche Perspektive.

F: Wird dieses Kompositionsprojekt auf andere Himmelsobjekte ausgeweitet?

A: Ja, Sophie Kastner plant, das Kompositionsprojekt auf andere Objekte in der Chandra-Datensonifikationssammlung auszudehnen.

F: Können Musiker versuchen, die Sonifikation zu Hause zu spielen?

A: Ja, die Noten zu den Kompositionen stehen Musikern zur Verfügung, die die Sonifikation zu Hause erforschen und spielen möchten.