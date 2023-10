CatSat: Revolutionierung weltraumgestützter Sensorik und Kommunikation

By

Vor dreißig Jahren löste ein zufälliger Anruf während der Zubereitung von Schokoladenpudding eine Idee aus, die die weltraumgestützte Sensorik und Kommunikation revolutionieren sollte. Christopher Walker, damals ein junger Ingenieur, entdeckte das Potenzial einer verzogenen Plastikfolie über seinem Puddingtopf, als sie das Spiegelbild einer Glühbirne an der Decke vergrößerte. Dieses Konzept führte schließlich zur Entwicklung des Large Balloon Reflector (LBR), eines aufblasbaren Geräts, das große Sammelöffnungen mit einem Bruchteil des Gewichts herkömmlicher ausfahrbarer Antennen erzeugt.

Dank der Finanzierung durch das Innovative Advanced Concepts (NIAC)-Programm der NASA wird Walkers Vision endlich Wirklichkeit. Der LBR verwandelt einen Teil einer aufgeblasenen Kugel in eine Parabolantenne, indem er einen Teil der Innenfläche aluminisiert. Mit einem vom NIAC und dem US Naval Research Laboratory finanzierten Prototyp mit einem Durchmesser von 33 Metern demonstrierte Walker die Fähigkeiten des LBR, das die Öffnungsgröße des James Webb-Weltraumteleskops der NASA übertrifft.

Das LBR-Design löst die Herausforderungen herkömmlicher Reflektorantennen. Er lässt sich wie ein Wasserball aufblasen und sorgt für eine stabile Parabolschalenform, ohne dass sperrige und komplexe ausfahrbare Hardware erforderlich ist. Darüber hinaus lässt es sich zu einem kompakten Volumen zusammenfalten, was den Start und Einsatz im Weltraum erleichtert.

Eine der bemerkenswertesten Anwendungen dieser Technologie ist die Hochgeschwindigkeitskommunikation. CatSat, ein aus sechs Einheiten bestehender CubeSat, der von Freefall Aerospace in Zusammenarbeit mit der NASA, der University of Arizona und der Rincon Research Corporation entwickelt wurde, wird die Fähigkeiten der aufblasbaren Antenne im niedrigen Erdorbit demonstrieren. Nach der Entfaltung wird die Antenne hochauflösende Erdfotos zurück zur Erde übertragen. Diese Mission, Teil der CubeSat Launch Initiative der NASA, zeigt das Potenzial für zukünftige Mond-, Planeten- und Weltraummissionen mit CubeSats.

FAQ:

Was ist der Large Balloon Reflector (LBR)?

Der LBR ist ein aufblasbares Gerät, das einen Teil einer aufgeblasenen Kugel in eine Parabolantenne verwandelt. Es schafft große Sammelöffnungen mit einem Bruchteil des Gewichts herkömmlicher ausfahrbarer Antennen.

Warum ist der LBR wichtig?

Der LBR löst die Herausforderungen herkömmlicher Reflektorantennen, wie z. B. hohes Gewicht und komplexe Bereitstellung. Es bietet eine stabile Parabolschalenform, ohne dass sperrige Hardware erforderlich ist, und lässt sich auf ein kleines Volumen zusammenfalten, was den Start und Einsatz im Weltraum erleichtert.

Was ist CatSat?

CatSat ist ein CubeSat mit sechs Einheiten, der die Fähigkeiten der aufblasbaren Antenne im niedrigen Erdorbit demonstrieren wird. Es wird hochauflösende Erdfotos zurück zur Erde übertragen und das Potenzial für zukünftige Missionen mit CubeSats verdeutlichen.

Wer hat CatSat und den LBR entwickelt?

CatSat wurde von Freefall Aerospace in Zusammenarbeit mit der NASA, der University of Arizona und der Rincon Research Corporation entwickelt. Das LBR-Konzept wurde von Christopher Walker entwickelt, der Mittel aus dem Innovative Advanced Concepts-Programm der NASA und dem US Naval Research Laboratory erhielt.

Wie schneidet die LBR im Vergleich zu herkömmlichen Reflektorantennen ab?

Der LBR bietet eine leichte Alternative zu herkömmlichen Reflektorantennen. Sein aufblasbares Design macht sperrige und komplexe Entfaltungsmechanismen überflüssig und macht es vielseitiger und einfacher im Weltraum einsetzbar.

Quellen:

NASA: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/catapulting-a-parabolic-balloons-30-year-risk

YouTube Video: https://youtube.com/watch?v=Z4OQG4ABJ_k&feature=oembed