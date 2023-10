Neue aufblasbare Antennentechnologie könnte die Weltraumkommunikation revolutionieren

Dank der Bemühungen des Ingenieurs Christopher Walker und des Innovative Advanced Concepts (NIAC)-Programms der NASA zeichnet sich eine bahnbrechende Technologie für weltraumgestützte Sensorik und Kommunikation ab. Walkers Idee, bekannt als Large Balloon Reflector (LBR), beinhaltet die Verwendung aufblasbarer kugelförmiger Antennen, um große Sammelöffnungen für die weltraumgestützte Kommunikation zu schaffen. Das Konzept verwandelt einen Teil der Innenfläche einer aufgeblasenen Kugel in eine Parabolantenne und ermöglicht so die Erfassung und Übertragung elektromagnetischer Strahlung.

Mit Unterstützung des NIAC und einem Zuschuss des US Naval Research Laboratory konnte Walker einen LBR mit einem Durchmesser von 33 Fuß entwickeln und vorführen, der von einem riesigen Ballon in die Stratosphäre befördert wurde. Diese aufblasbare Antennentechnologie bietet mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen großen Reflektorantennen. Der LBR besteht aus einer dünnen Filmstruktur und kann sich zu einer stabilen Parabolschalenform aufblasen, ohne dass sperrige und komplexe ausfahrbare Hardware erforderlich ist. Außerdem ist es leicht und faltbar, was das Verstauen und den Start in den Weltraum erleichtert.

Im Jahr 2018 demonstrierte Freefall Aerospace, ein von Walker mitbegründetes Unternehmen, das Potenzial des LBR, indem es einen Test an Bord des Stratosphärenballons der NASA durchführte, der eine Höhe von 159,000 Fuß erreichte. Der nächste Schritt für diese Technologie ist eine Hochgeschwindigkeitskommunikationsdemonstration im erdnahen Orbit an Bord eines CubeSat namens CatSat. Das aufblasbare Antennen-Entfaltungssystem von CatSat wird aus seinem Container ausfahren und mit der Übertragung hochauflösender Erdfotos beginnen.

Diese innovative aufblasbare Antennentechnologie öffnet die Tür für zukünftige Weltraummissionen mit CubeSats, deren Anwendungen von der Monderkundung bis hin zu Weltraummissionen reichen. Das Potenzial für den Einsatz von CubeSats, die mit aufblasbaren Antennen ausgestattet sind, könnte die Fähigkeiten und Möglichkeiten der Weltraumkommunikation erheblich erweitern.

Quelle: NASA