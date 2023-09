NASA simuliert einen Blick auf unsere Galaxie in Gravitationswellen

Astronomen haben simulierte Daten verwendet, um den Himmel so zu visualisieren, wie er in Gravitationswellen erscheinen würde, und bieten so eine neue Perspektive auf unsere Galaxie. Gravitationswellen sind kosmische Wellen in der Raumzeit, die von umlaufenden Objekten erzeugt werden, und weltraumgestützte Observatorien, deren Start im nächsten Jahrzehnt erwartet wird, werden unser Verständnis dieser Phänomene erheblich verbessern.

Bodengestützte Observatorien haben seit 2015 etwa hundert Ereignisse entdeckt, die Verschmelzungen von Schwarzen Löchern mit Sternmasse, Neutronensternen oder beidem darstellen. Bei diesen Signalen handelt es sich um kurzlebige, hochfrequente Ereignisse, die überall am Himmel auftreten können und von Quellen außerhalb unserer Galaxie stammen. Allerdings gibt es in der Milchstraße viele Doppelsternsysteme, die auch kompakte Objekte wie Weiße Zwerge, Neutronensterne und Schwarze Löcher in engen Umlaufbahnen enthalten.

Um diese ultrakompakten Binärsysteme (UCBs) zu beobachten, ist ein Weltraumobservatorium erforderlich, da ihre Gravitationswellen eine zu niedrige Frequenz für bodengestützte Detektoren haben. Die kommende Laser Interferometer Space Antenna (LISA), eine gemeinsame Mission der NASA und der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), soll Zehntausende UCBs erkennen. Die Entdeckung weiterer UCBs ist eines der Hauptziele von LISA.

Forscher haben eine Technik entwickelt, um simulierte Daten der erwarteten Verteilung und Gravitationswellensignale von UCBs zu kombinieren, um eine Gesamthimmelansicht unserer Galaxie zu erstellen. Dieses Bild ähnelt einer Gesamthimmelansicht im sichtbaren, Infrarot- oder Röntgenlicht. Die Visualisierung gibt einen Einblick in die einzigartige Perspektive, die Gravitationswellen bei der Beobachtung des Universums bieten. Es besteht die Hoffnung, dass zukünftige Versionen dieses Bildes mit echten LISA-Daten erstellt werden.

Diese im Astronomical Journal veröffentlichte Studie zeigt das Potenzial von Gravitationswellen als neues Werkzeug zur Erforschung des Kosmos. Durch die Einbeziehung von Daten weltraumgestützter Gravitationswellenobservatorien wie LISA können Astronomen wertvolle Einblicke in die Natur binärer Systeme und die Dynamik von Objekten in unserer Galaxie gewinnen.

