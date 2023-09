Die NASA simuliert die Gravitationswellen unserer Galaxie

NASA-Forscher haben bei der Simulation der Gravitationswellen in unserer Galaxie erhebliche Fortschritte gemacht. Mit bodengestützten Observatorien haben sie zahlreiche Ereignisse entdeckt, bei denen es zur Verschmelzung von Schwarzen Löchern mit Sternmasse, Neutronensternen oder beidem kam. Diese weniger als eine Minute dauernden Signale haben hohe Frequenzen und können überall am Himmel auftreten. Die Quellen dieser Signale liegen außerhalb unserer Galaxie.

Cecilia Chirenti, Forscherin an der University of Maryland und am Goddard Space Flight Center der NASA, erklärte, dass Doppelsternsysteme in der Milchstraße voraussichtlich auch kompakte Objekte wie Weiße Zwerge, Neutronensterne und Schwarze Löcher in engen Umlaufbahnen enthalten. Aufgrund der Notwendigkeit, ihre Gravitationswellen zu erkennen, ist jedoch ein Weltraumobservatorium erforderlich.

Gravitationswellen sind Störungen im Raum-Zeit-Gefüge, die durch die Beschleunigung massiver Objekte verursacht werden. Sie wurden erstmals von Albert Einstein in seiner Allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt. Diese Wellen ermöglichen es Wissenschaftlern, die heftigen und energiereichen Ereignisse in unserem Universum zu beobachten, beispielsweise die Kollision von Schwarzen Löchern oder die Explosion von Supernovae.

Die Simulationsarbeit der NASA zielt darauf ab, die Dynamik und das Verhalten dieser Gravitationswellen in unserer Galaxie besser zu verstehen. Durch die Untersuchung der Eigenschaften dieser Wellen hoffen die Forscher, Erkenntnisse über die Natur der Systeme, die sie erzeugen, und der an den Fusionen beteiligten Objekte zu gewinnen.

Die Ergebnisse dieser Forschung haben das Potenzial, unser Verständnis des Universums und seiner grundlegenden Prozesse zu verbessern. Mit weiteren Fortschritten in der Technologie und der Entwicklung von Weltraumobservatorien zur Erkennung von Gravitationswellen können Wissenschaftler weiterhin die Geheimnisse des Kosmos erforschen.

Quellen:

- NASA

- Universität von Maryland, College Park

Definitionen:

– Gravitationswellen: Störungen im Raum-Zeit-Gefüge, die durch die Beschleunigung massiver Objekte verursacht werden.

– Binäre Systeme: Systeme, die aus zwei astronomischen Objekten bestehen, die um ihren gemeinsamen Massenschwerpunkt kreisen.

– Neutronenstern: Ein sehr dichtes Himmelsobjekt, das durch den Gravitationskollaps eines massereichen Sterns während einer Supernova entsteht.