Revolutionierung der Weltraumpflanzenproduktion: Ernte von Microgreens in der Schwerelosigkeit

Microgreens, die jungen Sämlinge essbarer Pflanzen, haben aufgrund ihres hohen Nährstoffgehalts, ihres intensiven Geschmacks und ihrer leuchtenden Farben große Aufmerksamkeit erregt. Während sich Raumfahrtagenturen auf Langzeitmissionen wie zum Mars vorbereiten, wird der Bedarf an nachhaltigen Nahrungsmitteloptionen immer wichtiger. Astronauten benötigen frische Produkte zur Ergänzung ihrer Ernährung und die Aufrechterhaltung einer nahrhaften Nahrungsversorgung im Weltraum stellt einzigartige Herausforderungen dar.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat ein Forscherteam des Kennedy Space Center der NASA einen mikrogrünen Pflanzkasten entwickelt, der die Erntetechniken in der Schwerelosigkeit revolutioniert. Die in der Fachzeitschrift Gravitational and Space Research veröffentlichte Studie beschreibt detailliert das Design, die Konstruktion und die Tests dieser innovativen Hardware.

Der Microgreen-Pflanzkasten ermöglicht eine sichere und effiziente Ernte sowohl in der Schwerelosigkeit als auch in der Schwerkraft der Erde. Die kompakte Größe von Microgreens stellte in der schwerelosen Umgebung des Weltraums eine einzigartige Herausforderung dar. Herkömmliche Erntemethoden waren ungeeignet, da die Gefahr einer Kontamination durch Wurzeln bestand. Daher erforschten die Forscher neuartige Schneid- und Verpackungstechniken, um diese Einschränkungen zu überwinden.

Bei drei Parabelflügen wurden verschiedene Schnittmethoden (Guillotine, Pfeffermühle, Schere) und Einsackmethoden (angebaut und manuell) mit dem Microgreen-Pflanzkasten getestet. Die Ergebnisse zeigten vielversprechende Ergebnisse für die Fähigkeit, Microgreens in der Schwerelosigkeit erfolgreich zu ernten.

Diese Forschung ist von großer Bedeutung für zukünftige Weltraummissionen, bei denen Astronauten auf nachhaltige, frische Nahrungsquellen angewiesen sein werden. Der erfolgreiche Anbau von Microgreens im Weltraum bietet eine praktische und nährstoffreiche Lösung. Über ihren Nährwert hinaus sind Microgreens auch optisch ansprechend und können eine Vielfalt an Geschmacksrichtungen bieten, die das gesamte Speiseerlebnis für Astronauten verbessern.

Die Entwicklung von Hardware für die Mikrogrün-Ernte im Weltraum wurde durch Mittel des Kennedy Space Center der NASA für technische Sicherheit und Betrieb sowie durch Unterstützung durch das NASA Flight Opportunities-Programm ermöglicht. Die Forscher danken Earl Adams und Alexander Van Dijk für ihre Beiträge.

FAQ:

F: Was sind Microgreens?

A: Microgreens sind junge Sämlinge essbarer Pflanzen, die für ihren hohen Nährstoffgehalt, ihren intensiven Geschmack und ihre leuchtenden Farben bekannt sind.

F: Wie wurden Microgreens in der Schwerelosigkeit geerntet?

A: Die Forscher entwickelten einen Microgreen-Pflanzkasten und testeten verschiedene Schneidmethoden (Guillotine, Pfeffermühle, Schere) und Verpackungsmethoden (angebracht und manuell) während Parabelflügen, um die Herausforderungen der Mikrogravitation zu meistern.

F: Warum sind Microgreens für den Anbau von Weltraumpflanzen wichtig?

A: Microgreens bieten Astronauten bei Langzeitmissionen im Weltraum eine nachhaltige und nahrhafte Nahrungsquelle und können ihr kulinarisches Erlebnis durch ihre Geschmacksvielfalt und ihr lebendiges Aussehen verbessern.