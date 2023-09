Asteroidenproben im Rahmen der NASA-Mission erfolgreich zur Erde zurückgebracht

By

Die NASA-Raumsonde OSIRIS-REx ist nach einer siebenjährigen Mission zur Sammlung von Proben vom Asteroiden Bennu erfolgreich in der Wüste von Utah gelandet. Das Raumschiff setzte eine Kapsel mit den Asteroidenfragmenten frei, die mit dem Fallschirm zur Landezone abstürzte. Laut Wissenschaftlern enthält die Kapsel schätzungsweise mindestens eine Tasse Trümmer des kohlenstoffreichen Asteroiden. Die genaue Menge wird jedoch erst bekannt, wenn das Behältnis geöffnet wird.

Die Mission umfasste den kanadischen Beitrag des OSIRIS-REx-Laserhöhenmessers (OLA), der die Oberfläche des Asteroiden scannte und vermaß und eine hochpräzise Karte lieferte, die zur Bestimmung des Landeplatzes beitrug. Kanada wird Zugang zu einem kleinen Teil des gesammelten Asteroidenmaterials haben.

Japan spielte ebenfalls eine Rolle bei der Mission und hatte zuvor Proben von zwei anderen Asteroiden zurückgeschickt. Jedes Mal erhielt die NASA einen Teil der Proben.

Die geborgene Kapsel wird in einen Reinraum im Johnson Space Center der NASA in Houston transportiert, wo eine zweijährige Analyse stattfinden wird. Das Muster wird am 11. Oktober der Öffentlichkeit vorgestellt.

Bennu wurde 1999 entdeckt und wird als erdnahes Objekt eingestuft, da es alle sechs Jahre nahe an unserem Planeten vorbeizieht. Es ist ungefähr so ​​groß wie das Empire State Building. Die bei dieser Mission gesammelten Daten werden dazu beitragen, Asteroiden abzuwehren, die in Zukunft eine Bedrohung für die Erde darstellen könnten.

Die erfolgreiche Rückgabe der Asteroidenproben ist ein bedeutender Meilenstein in der Weltraumforschung und ermöglicht es Wissenschaftlern, die Rohstoffe des Sonnensystems so zu untersuchen, wie sie vor Milliarden von Jahren waren. Die Raumsonde OSIRIS-REx hat bereits den Asteroiden Apophis für eine zukünftige Begegnung im Jahr 2029 im Visier.

