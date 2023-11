Neu entdeckter Minimond, der den Dinkinesh-Asteroiden umkreist, versetzt Wissenschaftler in Erstaunen

Während eines kürzlichen Vorbeiflugs der NASA-Raumsonde Lucy am Asteroiden Dinkinesh wurden Wissenschaftler mit einer unerwarteten Überraschung begrüßt: einem kleinen Mond, der den Asteroiden umkreist. Die Raumsonde, die sich derzeit im Hauptasteroidengürtel jenseits des Mars befindet, machte ein Foto von Dinkinesh und seinem winzigen Begleiter, als dieser etwa 270 Meilen entfernt war. Möglich wurde diese außergewöhnliche Entdeckung durch die von der Raumsonde zur Erde übertragenen Daten und Bilder.

Mit einem Durchmesser von nur einer halben Meile ist Dinkinesh im Vergleich zu anderen Asteroiden eher klein. Allerdings ist der ihn begleitende Minimond sogar noch kleiner und misst nur eine Zehntelmeile. Die Anwesenheit dieses Minimondes war bisher weder entdeckt noch erwartet worden, was ihn zu einer bedeutenden Entdeckung für Wissenschaftler macht.

Die NASA-Raumsonde Lucy war als Probe für ihre bevorstehende Mission zur Untersuchung größerer, rätselhafterer Asteroiden in der Nähe von Jupiter an Dinkinesh vorbeigeschickt worden. Lucy wurde 2021 gestartet und soll 2027 den ersten dieser trojanischen Asteroiden erreichen und dort eine umfassende Erkundung durchführen, die mindestens sechs Jahre dauern wird. Ursprünglich war die Untersuchung von sieben Asteroiden geplant, die Zielliste wurde nun auf elf erweitert.

Dinkinesh, was in der amharischen Sprache Äthiopiens „Du bist wunderbar“ bedeutet, hat seinen Namen mit Lucy, den 3.2 Millionen Jahre alten Überresten eines menschlichen Vorfahren, die in den 1970er Jahren in Äthiopien entdeckt wurden. Die Raumsonde wurde nach Lucy benannt, um diesen bedeutenden archäologischen Fund zu würdigen.

Die Entdeckung eines Minimondes, der Dinkinesh umkreist, hat Wissenschaftler in Erstaunen versetzt und ihr Interesse an der Erforschung der Geheimnisse des Asteroidengürtels weiter geweckt. Diese unerwartete Entdeckung erinnert an die unzähligen Wunder, die in unserem großartigen Universum immer noch darauf warten, entschlüsselt zu werden.

Häufigste Fragen

F: Wie weit ist Dinkinesh entfernt?

A: Dinkinesh liegt etwa 300 Millionen Meilen (480 Millionen Kilometer) entfernt im Hauptasteroidengürtel jenseits des Mars.

F: Wie groß ist Dinkinesh?

A: Dinkinesh hat einen Durchmesser von knapp 790 Metern.

F: Wie groß ist der Minimond, der Dinkinesh umkreist?

A: Der Minimond, der Dinkinesh begleitet, ist nur eine Zehntelmeile (220 Meter) groß.

F: Was ist der Zweck der NASA-Raumsonde Lucy?

A: Lucy wurde 2021 mit der Mission gestartet, Asteroiden in der Nähe von Jupiter zu erforschen, insbesondere die Trojaner-Asteroiden. Die Raumsonde soll ab 2027 eine sechsjährige Erkundung dieser Himmelsobjekte durchführen.

F: Wie kam Dinkinesh zu seinem Namen?

A: Der Name „Dinkinesh“ bedeutet in der amharischen Sprache Äthiopiens „Du bist wunderbar“. Es ist auch der amharische Name für Lucy, die 3.2 Millionen Jahre alten Überreste eines menschlichen Vorfahren, die in den 1970er Jahren in Äthiopien entdeckt wurden und der Namensgeberin der Raumsonde sind.