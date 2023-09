Die bislang größte Asteroidenprobe: Osiris-Rex der NASA schließt seine Mission ab

Die Raumsonde Osiris-Rex der NASA wird die bisher größte Asteroidenprobe liefern und damit eine siebenjährige Mission abschließen. Am Sonntag wird die Raumsonde an der Erde vorbeifliegen und mindestens eine Tasse Trümmer abwerfen, die sie vom Asteroiden Bennu mitgenommen hat. Die Probenkapsel wird mit dem Fallschirm in die Wüste von Utah abspringen, während das Mutterschiff davonfliegt, um einen anderen Asteroiden zu erkunden.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass Bennu etwa ein halbes Pfund (250 Gramm) Kieselsteine ​​und Staub enthält, was deutlich mehr ist als die geringe Menge, die Japan von zwei anderen Asteroiden gesammelt hat. Diese Asteroidenproben fungieren als konservierte Zeitkapseln und liefern wertvolle Einblicke in die Entstehung unseres Sonnensystems und die Ursprünge des Lebens auf der Erde.

Osiris-Rex, der 2016 startete, kam 2018 in Bennu an und verbrachte zwei Jahre damit, den Asteroiden zu untersuchen, bevor er versuchte, Proben zu sammeln. Während der Probenentnahme stieß das Raumschiff auf einige Herausforderungen, darunter einen verklemmten Deckel, der dazu führte, dass ein Teil des gesammelten Materials in den Weltraum gelangte. Dennoch konnten die restlichen Proben erfolgreich in der Kapsel gesichert werden.

Bennu wurde 1999 entdeckt und ist vermutlich ein Überrest eines größeren Asteroiden, der mit einem anderen Weltraumgestein kollidierte. Es ist ungefähr eine Drittelmeile breit und von schwarzem, rauem Gelände voller Felsbrocken bedeckt. Durch die genaue Untersuchung von Bennu hoffen Wissenschaftler, wertvolle Informationen zu gewinnen, die dabei helfen könnten, Strategien zur Ablenkung des Asteroiden zu entwickeln, falls seine Flugbahn in Zukunft eine Bedrohung für die Erde darstellen sollte.

Osiris-Rex wird die Probenkapsel aus einer Entfernung von 63,000 Meilen abfeuern und vier Stunden später im Utah Test and Training Range landen. Die fast 3 Fuß breite und 1.6 Fuß hohe Kapsel sinkt mit einer Geschwindigkeit von 27,650 Meilen pro Stunde, bevor der Fallschirm sie für eine sanfte Landung abbremst. Sobald die Kapsel geborgen ist, wird sie zur Analyse zum Johnson Space Center der NASA in Houston transportiert.

Bei dieser Mission handelt es sich um die dritte Probenrückgabe der NASA aus dem Weltraum. Bei früheren Missionen wurden Sonnenwindpartikel, Kometenstaub und mikroskopisch kleine Körner von Asteroiden geborgen. Die Agentur plant, den Inhalt der Bennu-Probe am 11. Oktober öffentlich bekannt zu geben. In diesem Herbst wird die NASA außerdem zwei weitere Asteroidenmissionen starten, um unser Verständnis dieser Himmelskörper und ihrer Bedeutung für die Erforschung unseres Sonnensystems weiter zu verbessern.

