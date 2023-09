Die Raumsonde Osiris-Rex der NASA soll die bislang größte Probe von einem Asteroiden liefern

Als spannender Abschluss einer siebenjährigen Mission soll die NASA-Raumsonde Osiris-Rex am Sonntag an der Erde vorbeifliegen und eine Probenkapsel abgeben, die mindestens eine Tasse voll Trümmer des Asteroiden Bennu enthält. Dies wird die größte Probe sein, die jemals von einem Asteroiden entnommen wurde. Wissenschaftler gehen davon aus, dass etwa ein halbes Pfund (250 Gramm) Kieselsteine ​​und Staub gewonnen werden. Das ist deutlich mehr als die Menge, die Japan von zwei anderen Asteroiden mitgebracht hat.

Der 1999 entdeckte Asteroid Bennu ist vermutlich ein Überrest eines größeren Asteroiden, der mit einem anderen Weltraumgestein kollidierte. Es ist etwa eine Drittelmeile breit und hat eine schwarze, zerklüftete Oberfläche voller Felsbrocken. Wissenschaftler glauben, dass Bennu Überreste aus dem frühen Sonnensystem enthält, die wertvolle Einblicke in die Ursprünge der Erde und des Lebens selbst liefern.

Osiris-Rex startete seine Mission im Jahr 2016 und erreichte Bennu im Jahr 2018. Nachdem die Raumsonde den Asteroiden zwei Jahre lang sorgfältig untersucht hatte, berührte sie kurz seine Oberfläche und saugte mithilfe eines Vakuums Staub und Kieselsteine ​​auf. Allerdings verklemmte sich der Deckel des Probensammlers, wodurch einige Gesteine ​​im Weltraum verloren gingen. Die genaue Materialmenge in der Probenkapsel ist erst nach dem Öffnen bekannt.

Die Probenkapsel wird vier Stunden vor ihrer Landung in der Wüste von Utah von Osiris-Rex freigesetzt. Nach einem fallschirmgestützten Abstieg wird die Kapsel in ein sauberes Labor im Johnson Space Center der NASA in Houston gebracht, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Die Proben werden in speziellen Reinräumen mit größter Sorgfalt behandelt, um jegliche Kontamination zu verhindern. Die NASA plant, den Inhalt der Probe am 11. Oktober öffentlich bekannt zu geben.

Diese Mission ist Teil dessen, was die NASA „Asteroid Autumn“ nennt und bei dem mehrere Meilensteine ​​im Zusammenhang mit Asteroiden stattfinden. Dazu gehören der Start der Raumsonde Psyche, die einen Metall-Asteroiden untersuchen wird, am 5. Oktober und die Begegnung der Raumsonde Lucy mit einem Asteroiden im Hauptasteroidengürtel am 1. November. Diese Missionen werden zu unserem Verständnis von Asteroiden und dem Asteroiden beitragen frühes Sonnensystem.

Dies ist die dritte Probenrückführungsmission der NASA aus dem Weltraum. Bei früheren Missionen wurden Sonnenwindpartikel und Kometenstaub geborgen. Auch Japan hat im Jahr 2010 erfolgreich Proben von einem Asteroiden zurückgegeben. Diese Proben dienen als Zeitkapseln aus der Frühzeit unseres Sonnensystems und liefern wertvolle Einblicke in unsere kosmischen Ursprünge.

