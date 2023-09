NASA-Raumsonde Osiris-Rex kehrt mit Asteroidenprobe zurück

Eine NASA-Raumsonde wird am Montag ihre bisher größte Asteroidenprobe zur Erde bringen. Die Raumsonde Osiris-Rex wird mindestens eine Tasse voll Trümmer abgeben, die sie vom Asteroiden Bennu gesammelt hat, und markiert damit das Ende einer siebenjährigen Mission. Wissenschaftler gehen davon aus, etwa 250 g Kieselsteine ​​und Staub zu erhalten, deutlich mehr als bei früheren Asteroidenprobenmissionen. Diese Proben gelten als Zeitkapseln aus dem frühen Sonnensystem und können Forschern helfen, die Ursprünge der Erde und des Lebens selbst zu verstehen.

Die Osiris-Rex-Mission erlebte auf dem Weg viele Herausforderungen, darunter einen verklemmten Deckel, der dazu führte, dass einige der Proben in den Weltraum gelangten. Der Raumsonde gelang es jedoch, genügend Material für die Analyse zu sammeln. Bennu, der Asteroid, den die Raumsonde besuchte, enthält vermutlich Überreste der Entstehung des Sonnensystems vor 4.5 Milliarden Jahren. Diese Mission hat es Wissenschaftlern ermöglicht, Bennu aus nächster Nähe zu untersuchen und wertvolle Daten zu sammeln, die bei Ablenkungsstrategien hilfreich sein könnten, falls der Asteroid in Zukunft eine Bedrohung für die Erde darstellen sollte.

Die Probenkapsel wird von der Raumsonde Osiris-Rex freigesetzt, die dann weiter zur Erforschung eines anderen Asteroiden aufbrechen wird. Die Kapsel wird in die Erdatmosphäre eintreten und per Fallschirm in die Wüste von Utah fliegen, wo sie zur Analyse in ein sauberes Labor im Johnson Space Center der NASA transportiert wird. Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, wird sich das Labor darauf beschränken, nur die Bennu-Trümmer zu handhaben. Die NASA plant, die Reichtümer des Asteroiden am 12. Oktober öffentlich bekannt zu geben.

Diese Mission ist Teil dessen, was die NASA „Asteroidenherbst“ nennt, wobei in diesem Herbst mehrere Asteroidenmissionen stattfinden. Im Anschluss an die Osiris-Rex-Mission wird ein weiteres Raumschiff namens Psyche starten, um einen Metallasteroiden zu untersuchen. Auch die NASA-Raumsonde Lucy wird ihrem ersten Asteroiden begegnen, bevor sie sich auf eine Tour zu den trojanischen Asteroiden begibt, die Jupiter umkreisen.

Quelle: Associated Press

Definitionen:

– Raumsonde Osiris-Rex: Eine NASA-Raumsonde, die 2016 mit dem Ziel gestartet wurde, Proben vom Asteroiden Bennu zu sammeln.

– Bennu: Ein Asteroid, der 1999 entdeckt wurde und vermutlich Überreste des frühen Sonnensystems enthält.

– Asteroidenherbst: Der Spitzname für die Herbstsaison 2020, in der mehrere Asteroidenmissionen stattfinden.

– NASA: Die National Aeronautics and Space Administration, die Regierungsbehörde der Vereinigten Staaten, die für das zivile Raumfahrtprogramm des Landes verantwortlich ist.

Quellen:

