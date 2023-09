Neue Studie zeigt, dass Hunde helfen können, den Stresspegel bei Kindern zu reduzieren

By

Eine kürzlich von Forschern des Kinderkrankenhauses von Philadelphia durchgeführte Studie hat herausgefunden, dass der Besitz eines Hundes erhebliche Vorteile bei der Reduzierung des Stressniveaus bei Kindern haben kann. Die Studie, an der 643 Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren teilnahmen, ergab, dass Kinder, die einen Hund hatten, weniger Stress erlebten als Kinder, die keinen Hund hatten.

Die Forscher haben den Stresspegel mithilfe eines häufig verwendeten Instruments namens Perceived Stress Scale (PSS) gemessen, das den Grad bewertet, in dem Einzelpersonen ihr Leben als stressig empfinden. Die Ergebnisse zeigten, dass Kinder, die einen Hund besaßen, im Vergleich zu Kindern ohne Hund deutlich niedrigere PSS-Werte aufwiesen, was auf ein geringeres Maß an wahrgenommenem Stress hinweist.

Experten glauben, dass die Anwesenheit eines Hundes Kindern ein Gefühl von Geborgenheit und Kameradschaft vermitteln kann, was zu einer Verringerung des Stressniveaus führt. Hunde sind für ihre Fähigkeit bekannt, emotionale Unterstützung zu leisten, und frühere Studien haben gezeigt, dass die Interaktion mit Tieren den Oxytocinspiegel erhöhen kann, ein Hormon, das mit Gefühlen der Entspannung und des Wohlbefindens verbunden ist.

Darüber hinaus kann der Besitz eines Hundes auch körperliche Aktivität und soziale Interaktion fördern, was zusätzlich zur Stressreduzierung bei Kindern beitragen könnte. Zur Betreuung eines Hundes gehören regelmäßige Spaziergänge und Spielstunden, die Kindern die Möglichkeit geben, sich körperlich zu betätigen und Zeit im Freien zu verbringen. Darüber hinaus können Hunde als Gesprächsstarter dienen und dabei helfen, soziale Interaktionen zu ermöglichen, die für das allgemeine Wohlbefinden wichtig sind.

Während weitere Forschung erforderlich ist, um die Mechanismen hinter der stressreduzierenden Wirkung von Hunden auf Kinder vollständig zu verstehen, unterstreichen diese Ergebnisse die potenziellen Vorteile der Haustierhaltung bei der Förderung der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens junger Menschen. Wenn Ihr Kind unter starkem Stress leidet, kann die Anschaffung eines Hundes eine lohnenswerte Option sein.

Quellen:

– Die Perceived Stress Scale (PSS): Cohen, S., Kamarck, T. & Mermelstein, R. (1983). Ein globales Maß für den wahrgenommenen Stress. Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385-396.