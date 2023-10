NASA enthüllt größte Lieferung von Asteroidenproben aller Zeiten

By

Die NASA präsentierte kürzlich ihre beispiellose Sammlung von Asteroidenproben, die von ihrer Raumsonde Osiris-Rex zur Erde zurückgebracht wurden. Die Proben, bestehend aus uraltem schwarzem Staub und Brocken, wurden vom kohlenstoffreichen Asteroiden Bennu gewonnen, der sich fast 60 Millionen Meilen entfernt befindet. Diese Lieferung stellt die größte Menge an Asteroidenmaterial dar, die jemals auf unseren Planeten zurückgebracht wurde.

Wissenschaftler und NASA-Führungskräfte versammelten sich zur Enthüllung im Johnson Space Center in Houston, Texas. Der leitende Wissenschaftler der Mission, Dante Lauretta von der University of Arizona, beschrieb den Sammelprozess als langsam und sorgfältig. Obwohl die genaue Menge der Proben noch bestimmt werden muss, wird erwartet, dass es sich um mindestens eine Tasse Gestein handelt, deutlich mehr als das, was Japan von seinen früheren Asteroidenmissionen mitgebracht hat.

In der noch verschlossenen Hauptprobenkammer befinden sich schwarzer Staub und Partikel, die sich am äußeren Rand abgelagert haben. Laut Lauretta gelten diese Proben bereits als wissenschaftlicher Schatz. Darüber hinaus betonte Bill Nelson, der Administrator der NASA, dass die Asteroidentrümmer Wasser in Form von wasserführenden Tonmineralien enthalten.

Die erfolgreiche Sammlung und Lieferung dieser Asteroidenproben verschafft Wissenschaftlern unschätzbare Einblicke in die Zusammensetzung und Herkunft dieser Objekte. Durch die Analyse des kohlenstoffreichen Materials hoffen die Forscher, Hinweise auf die Entstehung des frühen Sonnensystems und die mögliche Rolle zu finden, die Asteroiden bei der Lieferung von Wasser und anderen lebenswichtigen Inhaltsstoffen zur Erde spielten.

Dieser Meilenstein stellt einen bedeutenden Fortschritt in unserem Verständnis von Asteroiden und ihrem Einfluss auf die Geschichte unseres Planeten dar. Wenn Wissenschaftler diese Proben weiter untersuchen, könnten sie neue Erkenntnisse über die Bausteine ​​unseres Sonnensystems und die Möglichkeit außerirdischen Lebens gewinnen.

– Definitionen:

– Asteroid: Ein kleines, felsiges Objekt, das die Sonne umkreist und typischerweise im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter zu finden ist.

– Osiris-Rex: Ursprünge der NASA, Spektralinterpretation, Ressourcenidentifizierung, Sicherheit, Raumschiff Regolith Explorer.

– Kohlenstoffreich: Bezieht sich auf die Fülle an kohlenstoffbasierten Verbindungen und Materialien.

– Wasserführende Tonminerale: Diese Mineralien enthalten in ihren Kristallstrukturen chemisch gebundene Wassermoleküle.