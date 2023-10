Die NASA enthüllt die bisher größte Sammlung von Asteroidenproben

By

Die NASA präsentierte stolz ihre beispiellose Sammlung von Asteroidenproben während einer Veranstaltung im Johnson Space Center in Houston. Diese Proben wurden von der Raumsonde Osiris-Rex während ihrer Mission zum kohlenstoffreichen Asteroiden Bennu gewonnen, der fast 97 Millionen Kilometer von der Erde entfernt liegt. Die Raumsonde verbrachte drei Jahre damit, die Proben zu sammeln, bevor sie sie letzten Monat bei einem Vorbeiflug versiegelt in einer Kapsel abgab.

Wissenschaftler und Leiter von Raumfahrtbehörden erwarten mit Spannung die Enthüllung der Hauptprobenkammer, die noch geöffnet werden muss. Es wird geschätzt, dass mindestens eine Tasse voll Steine ​​eingesammelt wurden, was die Menge übersteigt, die Japan bei seinen vorherigen Asteroidenmissionen mitgebracht hat. Die genaue Menge ist jedoch noch unbekannt.

Dante Lauretta, der leitende Wissenschaftler der Mission von der University of Arizona, betonte den sorgfältigen Prozess bei der Untersuchung der Proben. Lauretta enthüllte, dass schwarzer Staub und Partikel am Außenrand der Kammer verstreut waren, was die Bedeutung der wissenschaftlichen Entdeckung noch verstärkte.

Laut NASA-Administrator Bill Nelson enthalten die Asteroidenproben neben Kohlenstoff auch Wasser in Form wasserhaltiger Tonmineralien. Dieser Befund steigert die Aufregung um die möglichen Einblicke, die diese Proben in die Zusammensetzung und Geschichte unseres Sonnensystems bieten könnten.

Diese bemerkenswerte Sammlung von Asteroidenproben stellt einen wissenschaftlichen Schatz dar, der ein immenses Potenzial für die Weiterentwicklung unseres Verständnisses des Universums birgt. Während die Forscher die in den Proben enthaltenen Materialien weiter analysieren, hoffen sie, die Geheimnisse unseres kosmischen Ursprungs zu entschlüsseln und wertvolle Einblicke in die Entstehung und Entwicklung von Asteroiden zu gewinnen.

Definitionen:

– Raumsonde Osiris-Rex: Eine Raumsonde der NASA, die Proben vom Asteroiden Bennu sammeln und zur Erde zurückbringen soll.

– Bennu: Ein kohlenstoffreicher Asteroid, der fast 97 Millionen Kilometer von der Erde entfernt liegt.

– Wasserhaltige Tonmineralien: Mineralien, die in ihrer Kristallstruktur Wassermoleküle enthalten.

