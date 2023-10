Das Orion-Raumschiff der NASA wird vor der Mondmission 2024 kritischen Tests unterzogen

By

Der ehrgeizige Plan der NASA, im Jahr 2024 Astronauten zurück zum Mond zu schicken, gewinnt an Fahrt, da die Raumfahrtbehörde ein Update zur Entwicklung der Raumsonde Orion bereitstellt. Das Herzstück der Mission, Orion, ist ein modulares Raumschiff, das von verschiedenen Unternehmen gebaut wird, wobei jedes Unternehmen eine andere Komponente übernimmt.

Airbus Defence and Space ist in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) für den Bau des Teils des Raumfahrzeugs verantwortlich, der Strom, Antrieb, Luft und Wasser steuert. Andererseits ist Lockheed Martin für die Entwicklung des Adapter- und Besatzungsmoduls verantwortlich, das die vier Astronauten auf ihrer Mondreise beherbergen soll.

Nach Abschluss der Montage steht die Orion-Raumsonde nun vor einer entscheidenden Reihe von Tests, um sicherzustellen, dass sie für die anspruchsvolle Mondmission bereit ist. Nach Angaben der NASA wird der erste Test das gemeinsame Hochfahren des Service- und Besatzungsmoduls umfassen, was einen wichtigen Meilenstein für das Projekt darstellt.

Im Anschluss an die Einschalttests wird das Raumschiff einem Höhenkammertest unterzogen, der das Vakuum des Weltraums simulieren soll. Ziel dieses Tests ist es, die Raumsonde Orion Bedingungen auszusetzen, die denen ähneln, denen sie während ihrer Reise in den Weltraum ausgesetzt sein wird.

Zu den entscheidenden Beurteilungen zählt der Wärmezyklustest, mit dem die Widerstandsfähigkeit des Raumfahrzeugs gegenüber extremen Temperaturschwankungen bewertet wird, während der Direktfeldakustiktest (DFAT) seine Widerstandsfähigkeit gegen die während des Starts auftretenden Vibrationen misst.

Diese Testphase ist für die NASA und ihre Mission, Menschen zum Mond zurückzubringen, von entscheidender Bedeutung. Der erfolgreiche Abschluss dieser Tests wird das Design des Raumfahrzeugs validieren und sicherstellen, dass es bereit ist, seine historische Reise anzutreten.

