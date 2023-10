Der einzigartige Anblick einer ringförmigen Sonnenfinsternis, der von Beobachtern der Sonnenfinsternis beobachtet wurde

Letztes Wochenende wurden Sonnenfinsternisbeobachter in den Vereinigten Staaten mit dem bemerkenswerten Anblick einer ringförmigen Sonnenfinsternis belohnt, bei der sich der Mond mit der Sonne ausrichtet und so einen faszinierenden Feuerringeffekt erzeugt. Im Gegensatz zu totalen Sonnenfinsternissen, die die Umgebung in Dunkelheit tauchen, bieten ringförmige Sonnenfinsternisse ihren Betrachtern ein ganz anderes Erlebnis.

Eine ringförmige Sonnenfinsternis tritt auf, wenn der Mond genau auf die Sonne ausgerichtet ist, ähnlich einer totalen Sonnenfinsternis. Allerdings ist der Mond während einer ringförmigen Sonnenfinsternis, die als Apogäum bezeichnet wird, am weitesten von der Erde entfernt. Infolgedessen bedeckt der Mond die Sonne nicht vollständig und hinterlässt einen sichtbaren äußeren Rand, der einen rötlich-orangefarbenen Feuerring bildet.

Während Sonnenfinsternis-Enthusiasten das Spektakel vom Boden aus genossen, fing die NASA-Mission Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) das Ereignis aus der Erdumlaufbahn ein. Die Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) des DSCOVR-Satelliten zeigte den ausgedehnten Schatten auf seinem Weg durch die Vereinigten Staaten, von Oregon nach Texas.

Außerhalb der Mittellinie beobachteten Beobachter nur eine partielle Sonnenfinsternis, während diejenigen entlang der Mittellinie den goldenen Ring um den Mond bestaunten. Dauer und Intensität der Dunkelheit variierten je nach Standort der Beobachter.

Eclipse-Enthusiasten können sich in naher Zukunft auf weitere Himmelsereignisse freuen. Am 28. Oktober soll eine Mondfinsternis stattfinden, die in Teilen Europas, Asiens, Afrikas und Australiens sichtbar sein wird. Nächstes Jahr, am 8. April, wird eine weitere bedeutende Sonnenfinsternis Zuschauer von Mexiko bis zum Nordosten Kanadas in ihren Bann ziehen und Satelliten eine weitere Gelegenheit bieten, das faszinierende Zusammenspiel zwischen Sonne und Mond einzufangen.

Quellen: Universe Today