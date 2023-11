Die NASA wandelt Weltraumdaten in abspielbare Musik um und fördert so künstlerische Erkundungen

By

Das neueste Projekt der NASA hat die Grenzen der Kreativität erweitert, indem es Weltraumgeräusche spielbar gemacht hat. Mit Hilfe der Musikkomponistin Sophie Kastner hat die Raumfahrtbehörde die von ihren Teleskopen erfassten Daten in Originalmusik umgewandelt, die jetzt abgespielt werden kann. Dieser innovative Prozess, bekannt als Sonifikation, wandelt astronomische Daten in Noten und Töne um und bietet den Zuhörern ein einzigartiges und immersives Erlebnis.

Sophie Kastners Komposition mit dem Titel „Where Parallel Lines Converge“ ist von einem kleinen Bereich nahe dem Herzen unserer Milchstraße inspiriert, in dem sich ein supermassereiches Schwarzes Loch befindet. Kastner erklärt: „Es ist so, als würde man eine fiktive Geschichte schreiben, die auf realen Fakten basiert. Wir nehmen Daten aus dem Weltraum, die in Klang übersetzt wurden, und geben ihnen eine neue und menschliche Note.“ Durch die Konzentration auf bestimmte Vignetten innerhalb des NASA-Bildes hat Kastner die Komposition für Menschen zugänglicher und spielbarer gemacht.

Die Daten des Projekts wurden von verschiedenen NASA-Teleskopen gesammelt, darunter dem Chandra-Röntgenobservatorium, dem Hubble-Weltraumteleskop und dem ausgemusterten Spitzer-Weltraumteleskop. Diese Zusammenstellung von Geräuschen bietet einen faszinierenden Einblick in die verborgenen Geräusche unseres Universums und lädt Menschen ein, sich mit astronomischen Daten über ihren Gehörsinn und nicht über die traditionelle visuelle Darstellung auseinanderzusetzen.

Kimberly Arcand, eine auf Visualisierung und neue Technologien spezialisierte Wissenschaftlerin bei Chandra, unterstreicht die Bedeutung dieses kreativen Unterfangens. „Wir arbeiten seit Jahren mit diesen Röntgen-, sichtbaren und Infrarotdaten. Wir haben einen großen Schritt gemacht, indem wir diese Daten in Ton übersetzt haben, und jetzt probieren wir mit Sophie etwas völlig Neues für uns alle aus.“ Dieses Projekt verkörpert die zeitlose menschliche Tradition, Inspiration im Himmel zu finden, und bietet eine frische und fesselnde Möglichkeit, mit dem Nachthimmel zu interagieren.

Im Rahmen ihres Engagements zur Förderung der Kreativität hat die NASA die Sonifikation auf ihrer Website verfügbar gemacht und damit andere Musiker ermutigt, die transformative Kraft von Weltraumdaten zu erforschen und damit zu experimentieren. Dieses Projekt öffnet nicht nur neue Türen für den künstlerischen Ausdruck, sondern zeigt auch die Schönheit und Wunder des Universums in einer ganz anderen Dimension.

FAQ

Was ist Sonifikation?

Sonifikation ist ein Prozess, der Daten von Teleskopen in Klang und Musik umwandelt. Es ermöglicht Einzelpersonen, wissenschaftliche Informationen über ihren Gehörsinn zu erfahren und bietet so ein einzigartiges und umfassendes Verständnis komplexer Datensätze.

Welche Teleskope hat die NASA für dieses Projekt verwendet?

Die NASA nutzte das Chandra-Röntgenobservatorium, das Hubble-Weltraumteleskop und das ausgemusterte Spitzer-Weltraumteleskop, um die notwendigen Daten für das Projekt zu sammeln. Diese Teleskope erfassen Licht unterschiedlicher Wellenlängen und ermöglichen es Wissenschaftlern, das Universum aus verschiedenen Perspektiven zu untersuchen.

Wo kann ich die Sonifikationsmusik der NASA hören?

Die NASA hat die Sonifikationsmusik auf ihrer Website verfügbar gemacht und bietet Einzelpersonen, darunter auch Musikern, die Möglichkeit, die transformierten Weltraumdaten anzuhören und zu erkunden. Besuchen Sie die offizielle Website der NASA, um auf die Sonifikations-Playlist zuzugreifen. (Quelle: NASA)