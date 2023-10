Jupiters Wolken offenbaren eine Welt voller Bilder

By

Die NASA überrascht uns immer wieder mit ihren atemberaubenden Weltraumentdeckungen, und dieses Mal ist es nicht anders. Pünktlich zu Halloween hat die Raumfahrtbehörde ein Bild von Jupiters Wolken und Stürmen geteilt, das unheimlich wie ein Gesicht aussieht. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, es ist nicht wirklich ein Gesicht, das uns vom größten Planeten unseres Sonnensystems anstarrt.

Das von der JunoCam der Raumsonde Juno aufgenommene Bild wurde von Vladimir Tarasov anhand öffentlich verfügbarer Daten verarbeitet. Die Raumsonde wurde am 7. September aufgenommen und war etwa 4,800 Meilen von Jupiters Wolken entfernt. Was dieses Bild besonders interessant macht, ist, dass es die Polarregionen des Jupiter zeigt, einen einzigartigen Schwerpunkt von Junos Mission.

Das gesichtsähnliche Erscheinungsbild ist ein Ergebnis der Pareidolie, einem faszinierenden Phänomen, bei dem unser Gehirn Muster und Gesichter in zufälligen Objekten oder Formen erkennt. Es ist nicht anders, als wenn man an einem sonnigen Tag einen Hund oder eine Katze in den Wolken sieht. Dieses besondere Bild weist jedoch eine verblüffende Ähnlichkeit mit einer Figur aus einer klassischen Episode von „The Twilight Zone“ auf.

Aber warten Sie, es gibt noch mehr! Die Juno-Mission war eine Fundgrube an faszinierenden Bildern, und möglicherweise warten noch weitere Überraschungen darauf, entdeckt zu werden. Dank des Engagements der NASA für die Öffentlichkeitsarbeit ist die JunoCam-Kamera der Bürgerwissenschaft gewidmet und ermöglicht es der Öffentlichkeit, diese unglaublichen Bilder mit verschiedenen Techniken zu verarbeiten.

Wenn Sie neugierig sind, diese faszinierenden Bilder weiter zu erkunden, können Sie sie zusammen mit Daten der Juno-Mission auf der Website der NASA finden. Auch wenn Sie keine weiteren Gesichter entdecken, ist die Schönheit und Komplexität der Wolken und Stürme des Jupiter mehr als einen Staunen wert.

FAQ:

F: Was zeigt das Bild der NASA?

A: Das Bild der NASA zeigt Wolken und Stürme auf Jupiter, die einem Gesicht ähneln.

F: Was ist Pareidolie?

A: Pareidolie ist ein wissenschaftlicher Begriff, der die Tendenz unseres Gehirns beschreibt, Gesichter und Muster in zufälligen Objekten oder Formen zu erkennen.

F: Kann ich weitere Bilder von der Juno-Mission finden?

A: Ja, weitere Bilder und Daten der Juno-Mission finden Sie auf der Website der NASA als Teil ihres Citizen-Science-Programms.