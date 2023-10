Kommende Weltraumspaziergänge mit erstmaligen NASA-Astronauten

Zwei bevorstehende Weltraumspaziergänge außerhalb der Internationalen Raumstation werden von NASA-Astronauten durchgeführt, die beide zum ersten Mal im Weltraum unterwegs sind. Der NASA-Astronaut Loral O'Hara wird am 12. und 20. Oktober an Weltraumspaziergängen teilnehmen, begleitet vom ESA-Astronauten Andreas Mogensen beim ersten Weltraumspaziergang und der NASA-Astronautin Jasmin Moghbeli beim zweiten.

Die Weltraumspaziergänge umfassen wissenschaftliche Forschungs- und Stationswartungsaufgaben. Während des ersten Weltraumspaziergangs werden O'Hara und Mogensen Proben sammeln, um sie auf das Vorhandensein von Mikroorganismen an der Außenseite der Station zu untersuchen. Sie werden außerdem eine hochauflösende Kamera ersetzen und Wartungsarbeiten zur Vorbereitung zukünftiger Weltraumspaziergänge durchführen.

Der zweite Weltraumspaziergang umfasst die Entfernung eines defekten Elektronikkastens und den Austausch einer Trundle-Lagerbaugruppe an den Solaranlagen der Station. Diese Peilungen ermöglichen es den Solaranlagen, der Sonne genau zu folgen, während die Station die Erde umkreist.

Die Pressekonferenz zur Vorschau auf die Weltraumspaziergänge findet am 6. Oktober im Johnson Space Center der NASA in Houston statt. Die Veranstaltung wird live im NASA-Fernsehen, in der NASA-App und auf der Website der Agentur übertragen.

Dies wird sowohl für O'Hara als auch für Mogensen der erste Weltraumspaziergang sein, während Moghbeli an ihrem zweiten Weltraumspaziergang teilnehmen wird. Die Weltraumspaziergänge werden unter der Leitung von Experten des Internationalen Raumstationsprogramms und von NASA Johnson durchgeführt.

Medien, die an einer Teilnahme interessiert sind, müssen sich telefonisch oder per E-Mail an die Johnson-Nachrichtenredaktion wenden. Fragen für die Pressekonferenz können auch über #AskNASA in den sozialen Medien eingereicht werden.

Der erste Weltraumspaziergang soll um 10 Uhr EDT beginnen und etwa sechs Stunden dauern, die NASA-Fernsehübertragung beginnt um 8:30 Uhr. Der zweite Weltraumspaziergang beginnt um 7:30 Uhr EDT und wird etwa sechseinhalb Stunden dauern NASA-TV-Berichterstattung ab 6 Uhr morgens

Weitere Informationen über die Internationale Raumstation sowie ihre Forschung und ihren Betrieb finden Sie auf der offiziellen Website der NASA.

Quellen: NASA

Definitionen:

– Weltraumspaziergang: Eine Aktivität, die Astronauten außerhalb eines Raumfahrzeugs im Weltraum durchführen, normalerweise zu Wartungs- oder wissenschaftlichen Forschungszwecken.

– Mikroorganismen: Mikroskopische Organismen wie Bakterien, Viren und Pilze, die zu klein sind, um mit bloßem Auge gesehen zu werden.

– Trundle-Lagerbaugruppe: Eine Komponente, die die gleichmäßige Rotation der Solaranlagen der Internationalen Raumstation ermöglicht, um der Sonne zu folgen.