Die NASA bereitet sich auf den Start der Psyche-Mission zum metallreichen Asteroiden vor

By

Die NASA bereitet sich auf den Start ihrer Psyche-Mission vor, die einen metallreichen Asteroiden erforschen wird. Das Raumschiff wird mit einer SpaceX Falcon Heavy-Rakete vom Launch Complex 39A im Kennedy Space Center der NASA in Florida gestartet. Der Start ist für den 12. Oktober 2023 um 10:16 Uhr EDT geplant.

Ziel der Mission ist es, den Asteroiden Psyche zu untersuchen, der sich zwischen Mars und Jupiter befindet. Dieser Asteroid ist einzigartig, weil er im Gegensatz zu früheren Asteroiden, die hauptsächlich aus Gestein oder Eis bestanden, erhebliche Mengen an Metall enthält. Wissenschaftler glauben, dass Psyche Teil des Inneren eines Planetesimals sein könnte, einem Baustein eines Gesteinsplaneten. Durch die Untersuchung von Psyche hoffen Forscher, Einblicke in die Entstehung der Erde und anderer ähnlicher Planeten zu gewinnen.

Neben der Untersuchung des Asteroiden selbst wird die Psyche-Mission auch eine Technologiedemonstration namens Deep Space Optical Communications der NASA durchführen. In diesem Experiment wird der Einsatz von Lasern zur Übertragung von Daten mit höheren Geschwindigkeiten über große Entfernungen getestet. Die Raumsonde wird in den ersten zwei Jahren ihrer Reise nach Psyche optische Kommunikation mit hoher Bandbreite ausprobieren.

Die Startaktivitäten werden live auf verschiedenen Plattformen übertragen, darunter NASA TV, YouTube, X, Facebook, Twitch, Daily Motion, die NASA-App und die Website der Agentur. Vor dem Start wird die NASA am 10. Oktober eine Missions- und Wissenschaftsbesprechung abhalten, gefolgt von einer Pressekonferenz vor dem Start am 11. Oktober.

Die NASA freut sich über die bevorstehende Psyche-Mission und hofft, dass sie wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung und Entstehung unseres Sonnensystems liefern wird. Die Agentur ermutigt die Öffentlichkeit, die Mission zu verfolgen und sich an ihr zu beteiligen, indem sie die Hashtags #MissionToPsyche und #AskNASA in den sozialen Medien verwendet.

Quellen:

- NASA